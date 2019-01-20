2019 ilk ayında Libya'dan yola çıkan iki ayrı mülteci teknesi Akdeniz'de battı. 170 göçmen boğularak hayatını kaybetti.

Akdeniz, göçmenlerin gelecek umudu ile çıktıkların yolculuklarındaki en büyük girdap.



2018'de 2 bin 262 göçmenin hayatını kaybettiği Akdeniz'de, 2019 yılının ilk günlerinde yine büyük bir facia yaşandı.



Libya'dan yola çıktığı belirtilen için göçmenlerin olduğu iki tekne Akdeniz açıklarında alabora oldu. İlk belirlemelere göre 170 göçmen denizde kayboldu.



Faciayı Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği duyurdu. İspanya-Fas arasındaki Alboran Denizinde göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 53 kişi yaşamını yitirdi.



24 saat boyunca denizde mahsur kalan bir göçmen balıkçılar tarafından kurtarıldı. Olay, Fas'ta tedavi altına alınan göçmenin ifadesi ile ortaya çıktı.



İkinci kaza da İtalyan donanması tarafından rapor edildi. Raporda, Akdeniz'de 117 göçmenin öldüğü belirtildi. Denizde bulunan 3 göçmeninde ise İtalyan Donanması'na ait helikopterle kurtarıldığı açıklandı.



BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, kazaların yeni yılın en büyük göçmen faicası olduğunu vurguladı. Grandi "Akdeniz'deki trajedinin devam etmesine müsaade edilemez. Avrupa'nın kapısı önünde ölen çok sayıdaki insanı görmezden gelemeyiz." dedi.





ulusal.com.tr