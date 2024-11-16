170 ülke Filistin Devleti'ne "evet" dedi! Birleşmiş Milletler'de Filistin tasarısı kabul edildi

Birleşmiş Milletler üyesi 170 ülke "Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkı” tasarısına evet dedi. Birleşmiş Milletler Komitesi’nde alınan kararda "Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsız devlet kurma hakkı teyit edilir" ifadelerine yer verildi.

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170 ülke Filistin Devleti'ne "evet" dedi! Birleşmiş Milletler'de Filistin tasarısı kabul edildi
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Birleşmiş Milletler Komitesi'nde kabul edilen kararla, 170 üye ülke, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına destek verdi.

"Sosyal, insani ve kültürel" konuların ele alındığı 3. Komite'de, "Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına" ilişkin karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Karar tasarısı, 6 "hayır" oyuna karşı 170 "evet" ve 9 "çekimser" oyla kabul edildi. Arjantin, İsrail, Mikronezya, Nauru, Paraguay, ve Amerika Birleşik Devletleri hayır oyu kullanan ülkeler oldu.

Kararda, "Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsız devlet kurma hakkı teyit edilir." ifadesi yer aldı. Tüm ülkelerin bölgede barış içinde yaşama hakkı bulunduğuna dikkati çekilen kararda, bütün devletler ve Birleşmiş Milletler örgütlerine Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını gerçekleştirmesine destek olma çağrısı yapıldı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin seçilmiş 10 üyesi, Gazze hakkında yeni bir karar taslağı hazırladı.

Hazırlanan "Gazze'de ateşkes" taslağı kamuoyuna açıklandı. Karar taslağında "derhal, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes" ile "tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması" talep edildi.

10 üyenin hazırladığı karar taslağının Amerika Birleşik Devletleri tarafından veto edilmesi bekleniyor.

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