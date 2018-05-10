Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu koalisyon hükümeti, 175 kişinin vatandaşlığını iptal etti.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 1200 vatandaşlığın incelendiğini ve hukuka uygun olmayan 175 istisnai vatandaşlığın iptal edildiğini söyledi.



Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında basına açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, şunları söyledi:



"Önceki dönemde istisnai vatandaşlık şeklinde, keyfi verilen vatandaşlıklarla ilgili inceleme neticesinde 1.200 civarındaki istisnai vatandaşlık incelendi. 175’inin geri alınması yönünde Bakanlar Kurulu karar üretti. Bunların bir kısmında belgelerin dahi olmadığı, bazı önergelerin dahi ortada olmadığı ve açıkça hukuka aykırı vatandaşlık verildiği net bir şekilde tespit edildi. Uzun yıllar bu ülkede yaşayan, bu ülkeyi vatanı olarak gören ve kendi geleceğini bu ülkede tasarlayan insanlar kurallara uygun şekilde hayatlarını idame ettirirken ve bu insanlar vatandaşlık alamazken, adalet duygusunu zedeleyecek şekilde verilen 175 vatandaşlığın geri alınmasına karar verildi.



Önümüzdeki 90 gün içerisinde başvurmaları durumunda çalışma ve iş kurma izinleri verilecektir. Ülkede yasadışı bulunuyorlar diyerek ülke dışına çıkma durumu söz konusu olmayacaktır. 90 gün boyunca muhaceret izinli sayılacaklar. O süre zarfında zaten çalışıyorlar, iş sahibilerse, hayatlarını burada idame ettiriyorlarsa, muhtemelen daha önce vatandaşlık aldıklarından izinlerini yenilemediklerinden izinsiz konuma düşmemeleri için; bir başvuru yapabileceklerse yapsınlar ve 90 gün muhaceret izinli sayılacaklar.