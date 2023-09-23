19. Asya Oyunları Çin'de başlıyor. Cıciang eyaletinin başkenti Hangcou kentinde düzenlenen Asya Oyunları'nın açılış töreni için için çok sayıda ülkenin devlet başkanı Çin'e geldi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve eşi Peng Liyuan, konuklar için ziyafet verdi.

19. Asya Oyunları Başlıyor

Şi Cinping, Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh El-Sabah ve Kore Cumhuriyeti Başbakanı Han Duck-soo'nun (DUKSOO) da aralarında bulunduğu konuklar onuruna verilen karşılama yemeğinde konuştu. Şi, Çin'in Asya Olimpiyat Konseyi ve çeşitli ülkelerden gelen delegasyonlarla birlikte çalışarak Çin'e özgü, Asya'ya özgü muhteşem bir spor etkinliği gerçekleştirmeye hazır olduğunu söyledi.

19. Asya Oyunları'nın başlangıç meşalesi yakıldı.

Çin Devlet Başkanı, ortak bir geleceğe sahip bir topluluğun üyeleri olarak Asya ülkelerinin iyi komşuluk ve karşılıklı yarar peşinde koşmaları, Soğuk Savaş zihniyetini ve blok çatışmasını reddederek Asya'yı dünya barışının bir çıpası haline getirmeleri gerektiğini ifade etti. Şi, Asya medeniyetlerine olan güveni arttırma, değişimleri ve karşılıklı öğrenmeyi sürdürme ve Asya medeniyetlerinin ihtişamını yenileme çabalarını vurguladı.

19. Asya Oyunları renkli görüntülerle başladı

8 Ekim'e kadar sürecek 19. Asya Oyunları'nda 45 ülke ve bölgeden 12 bin 500 sporcu 40 spor dalı, 61 disiplin ve 481 etkinlikte yarışacak.