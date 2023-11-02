19 İsrail Askeri Daha Öldürüldü

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze’deki çatışmalarda ağır yaralanan bir askerin öldüğü belirtildi.

Gazze’de 31 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısının 19’a yükseldiği ifade edildi.

Bugün yapılan bir başka açıklamada ise 31 Ekim'den bu yana bir yarbayın da aralarında bulunduğu 18 askerin öldüğü bildirilmişti.