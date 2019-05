19 Mayıs'ın 100. Yılı kapsamında Viyana anlamlı bir buluşmaya imza attı

Avusturya Atatürkçü Düşünce Derneği (Avusturya ADD) '19 Mayıs'ın 100. Yılında Atatürk' konulu bir konferans gerçekleştirdi. Emekli Büyükelçi Onur Öymen ve İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Orhan Çekiç, 19 Mayıs 1919’un serüvenini ve günün görevlerini anlattı.



"ONLAR TÜRKİYE'NİN KURTULUŞU İÇİN HAYATLARINI HİÇE SAYDI"



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinliğin açılış konuşmasını Avusturya ADD Başkanı Yusuf Genç yaptı. Genç, "19 Mayıs milli mücadelenin başlangıcı. Kahramanlık destanın adı. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde Ulusal Bağımsızlığa giden şanlı yolda hayatlarını kaybeden şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Onlar Türkiye’nin kurtuluşu için hayatlarını hiçe saydılar" dedi.



"HER TÜRLÜ YENİLİK VE GELİŞMEYE İLK ADIMI ATTIĞIMIZ GÜNDÜR 19 MAYIS 1919"



Genç’in ardından kürsüye çıkan İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Orhan Çekiç, Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi koşullar altında Samsun’a çıktığını belgelerle anlattı. Çekiç, "23 Haziran 1919 tarihi itibariyle artık Mustafa Kemal Paşa Anadolu'da 'asi bir komutan' durumuna sokulmuştu. Günümüzde, 'Samsun'a Padişah tarafından bir Kurtuluş Savaşı yapmak için gönderildiği' iddia edilen Mustafa Kemal Paşa, aslında sadece bir ay kadar sonra, işte böylesi rezil bir konuma düşürülmüştü ve hakkında, hem de Hükümet çevrelerinde böylesi ileri geri konuşmalar yapılır olmuştu" dedi. Çekiç konuşmasını, "19 Mayıs 1919, Türk milletinin, ulusal önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde önce Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı kazanarak Kurtuluş’a, sonra Türkiye Cumhuriyeti devletini kurarak bağımsızlığa ve daha sonra da toplumun her alanında yapılan devrimlerle çağdaş hayata uzanan zaferler ve başarılarla dolu uzun, kurtuluş yolunun başlangıcı; ulus olarak özgürlüğe, bağımsızlığa, her türlü yenilik ve gelişmeye ilk adımı attığımız gündür 19 Mayıs 1919…" ifadeleriyle tamamladı.



"ATATÜRK GİBİ BİR KAHRAMANA SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN NE KADAR GURUR DUYSAK AZ"



Çekiç’in ardından söz alan Emekli Büyükelçi Onur Öymen, konuşmasında ulusal bağımsızlığın ve ulusal egemenliğin önemine vurgu yaptı. "Atatürk gibi bir öndere, onun gibi bir kahraman devlet adamına sahip olduğumuz için ne kadar gurur duysak azdır. Bize düşen görev onun izinden gitmektir. Onun yaptıkları bize ışık tutmalıdır. Yıldızlara bakarak yolumuzu buluruz." ifadelerini kullanan Öymen, "Avrupa’nın tarihinde milli bağımsızlığına Atatürk kadar sahip çıkan başka bir ülke yoktur" dedi. Sözlerini "19 Mayıs bir başlangıç noktasıdır. 19 Mayıs bir rehber. 19 Mayıs ruhuyla hareket edersek Türkiye’yi özlediği yere getiririz" ifadeleriyle sürdüren Öymen, "Yurtdışında yaşayan yurttaşlar birikimlerini Türkiye’yle buluşturmalıdır. Türkiye’nin sizin tecrübelerinize, bilgi birikiminize ihtiyacı var. Sizin gücünüze, inancınıza ihtiyacımız var. 19 Mayıs ruhunu yaşatacağız" sözleriyle tamamladı.



Çekiç ve Öymen etkinliğin sonunda okurları için kitaplarını imzaladı.



