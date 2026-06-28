197 vaka, 24 ölüm! Ülkede kolera salgını ilan edildi

Sağlık Bakanı Pierre Somse, başkentin Bimbo ve Mbaiki bölgelerinde toplam 197 kolera vakasının doğrulandığını ve 24 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hızla artan vakaların ardından ülke genelinde resmi olarak kolera salgını ilan edildiğini duyuran Bakanlık, krizin daha geniş alanlara sıçramasını engellemek için acil eylem planı başlattı.

KAYNAĞI BULMAK İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Bakan Somse, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla etkilenen yerleşim yerleri ile çevredeki köy ve kasabalarda önleyici tedbirlerin hızla devreye alındığını bildirdi. Diğer yandan Sağlık Bakanlığına bağlı ekiplerin, salgının çıkış noktasını kesin olarak belirlemek için sahada detaylı bir çalışma yürüttüğü ifade edildi.

HÜKÜMETTEN VATANDAŞLARA ACİL HİJYEN ÇAĞRISI

Salgınla mücadele kapsamında halka seslenen Somse, vatandaşlara hijyen kurallarına uymaları ve bulaş riskini azaltmak için alınan sağlık tedbirlerine riayet etmeleri çağrısında bulundu. Hükümetin süreci yönetmek için teyakkuza geçtiğini vurgulayan Sağlık Bakanı, hükümetin salgını kontrol altına almak için tüm imkanları seferber ettiğini söyledi.

İnsanlara doğrudan gıda ve su yoluyla bulaşan hastalığa "Vibrio" bakterisi neden oluyor. Sindirim sistemini hedef alan kolera, hastalarda şiddetli ishal ve buna bağlı olarak vücutta hızlı bir su kaybına yol açıyor. Hastalık, doğru ve zamanında tedavi edilmediği takdirde ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yaşanan temel altyapı sorunları, mevcut sağlık krizinin boyutlarını derinleştiriyor. Ülke genelinde temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Bölgenin sağlık geçmişi incelendiğinde sadece kolera değil; sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.