20 gemi, 600'den fazla personel onları arıyor! 5'i gazeteci 8 kişi 9 gündür kayıp

Endonezya'da 5 gazeteci, 2 mürettebat ve 1 rehberden oluşan 8 kişilik bir ekibi taşıyan sürat teknesi, Anak Krakatau Adası'ndaki yanardağ patlamasını takip etmek amacıyla 7 Eylül'de bölgeye hareket etmişti. Tekne, Cava ve Sumatra adaları arasındaki sularda kayıplara karıştı. Aradan geçen süreye rağmen ekibe dair somut bir bulguya ulaşılamadı ve arama çalışmaları dokuzuncu gününde de sürüyor.

20 GEMİ VE 600 PERSONEL SEFERBER EDİLDİ

Kayıp ekibi bulmak için Banten ile Bengkulu eyaletleri açıklarında toplam 3 bin 962 deniz mili karelik bir alan taranıyor. Bu kapsamda 20 gemi ve 600'den fazla personel görevlendirildi. Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı'nın (Basarnas) Banten Ofisi Operasyon Sorumlusu Rizky Dwianto, Banten kıyıları ve çevresindeki adalarda yapılan taramalardan şu ana kadar bir sonuç alınamadığını aktardı. Dwianto açıklamasında, "Acil bir durumda yanaşmış olabilecekleri tüm adalar kontrol edildi" ifadelerini kullandı.

BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arama çalışmaları sürerken geçtiğimiz cumartesi günü Enggano Adası kıyısında bir cansız beden bulundu. Bulunan bedenin kayıp ekip üyelerinden birine ait olabileceğinden şüpheleniliyor. Kimlik tespiti için çalışmalar halen devam ediyor.

Kayıp ekipte yer alan gazeteciler arasında Endonezya devlet haber ajansı Antara ile Merdeka ve iNews için çalışan isimlerin yanı sıra, Anadolu Ajansı için görev yapan serbest kameraman Firdaus Wajidi de bulunuyor. Ekipteki beşinci gazetecinin ise serbest fotoğrafçı olduğu belirtildi.

Anak Krakatau Yanardağı'nda 6 Eylül'de meydana gelen patlamada volkanik kül, Java üzerinde 6 bin metre, Sumatra üzerinde ise 15 bin metre yüksekliğe kadar ulaşmıştı. Ekip, bu patlamaya dair fotoğraf ve görüntü çekmek amacıyla 7 Eylül öğleden sonra Banten'den sürat teknesiyle yola çıkmıştı. Söz konusu patlama, birkaç gün boyunca uçuşları aksatmış, Jakarta'nın da aralarında bulunduğu birçok şehri volkanik külle kaplamıştı.