200 Filistinli esir özgürlüğe kavuştu

İsrail Hapishane İdaresi, Gazze Şeridi'nden bugün serbest bırakılan 4 İsrailli kadın asker esire karşılık, 120'si İsrail tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 200 Filistinli esirin serbest bırakıldığını açıkladı.

İsrail Ordu Radyosu'na göre, Filistinli esirlerin 114'ü işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde ve 16'sı Gazze Şeridi'nde serbest bırakıldı. İsrail tarafından ömür boyu hapis cezasına mahkum 70 esir anlaşma kapsamında Mısır'a geçti.

Filistinli esirler, Gazze'deki 4 İsrailli esirin serbest bırakılıp İsrail ordusu tarafından sağlık kontrolünün serbest bırakılmasının ardından Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne ait konvoylarla İsrail hapishanelerinden çıkarıldı.

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasının garantör ülkelerinden Katar Dışişleri Bakanlığı, esir takasının 2'nci turunun tamamlandığı duyurdu.

FİLİSTİNLİ 114 ESİR RAMALLAH'TA SEVDİKLERİNE KAVUŞTU

Filistinli 114 esiri taşıyan Kızılhaç konvoyu, Batı Şeria'daki Ofer Askeri Cezaevinden ayrıldıktan sonra Beytunya beldesinden ilerleyerek Ramallah'taki Tervihi Meydanı'na ulaştı.

Burada binlerce Filistinlinin büyük bir coşkuyla havai fişekler ve tekbirler eşliğinde karşıladığı konvoy, kalabalık sebebiyle meydana ulaşmakta zorluk yaşadı.

Otobüslerden inen Filistinli esirler, soydaşlarının omuzlarında taşındı. Ramallah'ta belediyeye ait bir tesiste sağlık kontrolleri yapılan Filistinli esirlerin büyük çoğunluğunun zayıfladığı ve bazılarının da yürümekte zorlandığı dikkati çekti.

Sağlık kontrollerinin ardından omuzlarda tekbirle binadan dışarıya çıkan esirler, buradan aileleriyle birlikte ayrıldı.

FİLİSTİNLİ 16 ESİR GAZZE'YE ULAŞTI

İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nden serbest bırakılan 86 Filistinli esirin 16'sı anlaşmanın 2'nci turunda İsrail'den Gazze'ye açılan Kerem Ebu Salim (Şalom) Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne ulaştı.

Gazze Şeridi'ne ulaşan Filistinli esirlerin sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Gazze Hastanesi'ne nakledileceği bildirildi.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI BULUNAN 70 ESİR MISIR'A GEÇTİ

İsrail basına yansıyan haberlere göre, Ketziot Hapishanesi'nden serbest bırakılan 70 esir ise Kerem Ebu Salim Kapısı'ndan geçerek Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'na getirildi.

İsrail tarafından daha önce ömür boyu hapis cezasına mahkum edilen Filistinli esirlerin Mısır tarafına geçtiği bildirildi.

ESİR TAKASININ 1. TURUNCA 90 FİLİSTİNLİ VE 3 İSRAİLLİ ESİR SERBEST KALMIŞTI

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk turunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etmişti.

Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de saatler sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmıştı.