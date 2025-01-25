200 Filistinli serbest bırakılacak

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, İsrail'in bugün serbest bırakmayı planladığı 200 Filistinlinin isim listesini yayınlayarak, bunların 121'inin müebbet, 79'unun ise uzun süreli hapis mahkumu olduğunu bildirdi.

Mert Sagit Mert Sagit
200 Filistinli serbest bırakılacak
Yayınlanma:

Esirler Medya Ofisinden paylaşılan isim listesine göre, bugün serbest bırakılması planlanan müebbet hapis mahkumu 70 kişi Filistin'den sınır dışı edilecek. Sınır dışı edilecek Filistinlilerin hangi ülkeye gönderilecekleri belirtilmedi.

Listeye göre, serbest bırakılacak Filistinlilerden 137'si Hamas'a, 26'sı Fetih Hareketi'ne, 29'u İslami Cihad Hareketi'ne, 3'ü Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne, 1'i Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi'ne mensup, 4'ü ise herhangi bir gruba mensup değil.

Gazze'de 2'inci esir takası: 4 İsrailli kadın esir asker serbest bırakıldıGazze'de 2'inci esir takası: 4 İsrailli kadın esir asker serbest bırakıldıDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

israil hamas filistin
Günün Manşetleri
Konya'da çöken binadan acı haber
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Bolu'daki yangın faciasında Grand Kartal Otel'in sahibinin 'skandal' sözleri ortaya çıktı
Enkazdan kurtarılan 3 kişiyle ilgili açıklama
İstanbul'da servis minibüsü devrildi
Konya'da bina çökmesiyle ilgili yeni gelişme
Ali Yerlikaya'dan çöken binayla ilgili yeni açıklama
Fenerbahçe Beko, deplasmanda Olympiakos'u devirdi
Uğur İbrahim Altay'dan çöken binayla ilgili açıklama
Konya'da 4 katlı bina çöktü
Çok Okunanlar
Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararları Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararları
Uğur İbrahim Altay'dan çöken binayla ilgili açıklama Uğur İbrahim Altay'dan çöken binayla ilgili açıklama
Konya'da bina çökmesiyle ilgili yeni gelişme Konya'da bina çökmesiyle ilgili yeni gelişme
Bolu'daki otel yangınından bakın nasıl hayatta kaldılar Bolu'daki otel yangınından bakın nasıl hayatta kaldılar
Binalarda yangına karşı hangi güvenlik önlemleri alınmalı: İtfaiye eri açıkladı Binalarda yangına karşı hangi güvenlik önlemleri alınmalı: İtfaiye eri açıkladı