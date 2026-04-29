2009'dan sonra doğanlar sigara alamayacak: Düzenleme yürürlüğe girdi

İngiltere Sağlık Bakanlığı, "Sigara ve Elektronik Sigara Yasa Tasarısı"nın Kral 3. Charles tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu. Yeni mevzuat uyarınca, 1 Ocak 2009 ve sonrasında doğan bireylere tütün ürünlerinin satışı kalıcı olarak yasaklanırken, tütün bağımlılığı döngüsünün yeni nesiller nezdinde kırılması hedefleniyor.

YASAK KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Yeni düzenleme sadece satış yasağıyla sınırlı kalmayıp, kullanım alanlarına yönelik sert kısıtlamaları da beraberinde getiriyor:

Halk Sağlığı Alanları: Çocuk parkları ve hastane girişleri çevresinde sigara kullanımı tamamen yasaklandı.

Elektronik Sigara Tedbirleri: Çocukların bulunduğu araçlarda nikotinsiz elektronik sigara kullanımı dahi yasak kapsamına alındı.

Hastaneler: Daha önce sigara bırakma tedavisi alanların nikotinsiz ürün kullanabildiği hastane bahçeleri de artık yasaklı alanlar kategorisine dahil edildi.

Restoran ve barların açık alanları ile plajlar ise mevcut yasak kapsamının dışında tutuldu.

SAĞLIK SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ YÜKÜN AZALTILMASI

İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, yasayı "son yılların en iddialı halk sağlığı adımı" olarak nitelendirdi. Streeting, sigaranın sağlık sistemi üzerinde yarattığı önlenebilir baskıyı ve eşitsizlikleri vurgulayarak, hastalıkların daha başlamadan önlenmesi noktasında bu düzenlemenin bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Hükümet, yasa ile eş zamanlı olarak mevcut sigara kullanıcılarına destek sağlamak amacıyla rekor düzeyde kaynak ayırırken, okul müfredatlarında sigaranın zararlarına yönelik eğitimlerin artırılacağını ve ürün paketlemelerine dair yeni standartlar getirileceğini bildirdi.