2012'den beri ilk kez gerçekleşti

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya-Fransa Güvenlik İşbirliği Konseyi toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian (Jan-İv Lö Drian) ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly katıldı.

Toplantıda Ukrayna, Suriye ve Rus-Fransız ilişkileri görüşüldü.

Rusya ile Fransa arasındaki ilişkiler özellikle son yıllarda kötüye gittiğinden Moskova'da gerçekleşen toplantı iki ülke ilişkileri açısından büyük önem arz ediyor.

Son olarak Eylül ayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Derin devlet Rusya ile ilişkilerimizin gelişmesine direnmektedir" demişti.

Moskova'da gerçekleşen toplantı Fransız ve Rus dışişleri ile savunma bakanlarının 2012'den beri yaptığı ilk görüşme oldu.

Toplantı sonrası açıklama yapan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Rusya ile gerginliği azaltmak istediklerini söyledi.

Fransız Dışişleri Bakanı, Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı krizin giderilmesi için atılan mahkûm takası gibi adımları olumlu karşıladıklarını belirtti.

Le Drian "Henüz yaptırımların kaldırılmasının zamanı değil. Son birkaç yıla kıyasla farklı bir haleti ruhiye görüyoruz ve bundan memnunuz" ifadesini kullandı.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ise Rusya ve Ukrayna arasında esir ve tutuklu takasına ilişkin konuştu. Lavrov, "Takas, Donbas sorunun çözümünün yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkilerinin iyileştirilmesi için iyi bir işaret" dedi.

Lavrov Fransızlarla birlikte Suriye meselesini de ele aldıklarını belirtti.

Rus ve Fransız yetkililerin Suriye topraklarında teröristlere karşı koordineli mücadele, mültecilerin Suriye'ye dönmeleri ve Anayasa Komitesinin kurulup siyasi sürecin başlatılması konusunda anlaştığı kaydedildi.

ulusal.com.tr