2014’te kaybolmuştu… MH370 uçağı için Hint Okyanusu’ndaki arama yapıldı

Malezya Havayollarına ait, 12 yıldır kayıp olan ve içinde 239 kişinin bulunduğu "MH370" sefer sayılı uçak için Hint Okyanusu'nda yeniden başlatılan arama çalışmalarından netice alınamadı.

Bernama ajansının haberine göre, Malezya Ulaştırma Bakanlığına bağlı Hava Kazası Araştırma Bürosu, uçağın bulunması için 2025'te yeniden başlatılan arama faaliyetlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

7 BİN 571 KİLOMETREKARELİK ALAN TARANDI

Hava Kazası Araştırma Bürosunun açıklamasında, yıllardır kayıp olan uçağı arama operasyonunun Hint Okyanusu'nda iki aşamalı olarak yürütüldüğü belirtildi. Çalışmalar, 25-28 Mart 2025 ve 31 Aralık 2025-23 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Okyanus yatağında toplam 28 gün süren arama çalışmalarında yaklaşık 7 bin 571 kilometrekarelik bir alan tarandı. Açıklamada, zaman zaman olumsuz hava koşulları nedeniyle aksayan arama faaliyetlerinin, uçak enkazının konumunu doğrulayacak herhangi bir sonuç vermediği vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Malezya Havayollarına ait "MH370" sefer sayılı uçak, 8 Mart 2014 tarihinde Malezya'nın Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'ndan Çin'in başkenti Pekin'e gitmek üzere havalandı. Uçakla en son, kalkıştan 38 dakika sonra iletişim kurulabildi. Ordu radarları, uçağın planlanan rotasından çıkarak batıya saptığını tespit ederken, bazı radar kayıtları da uçağın Hint Okyanusu'nun güneyine doğru uçtuğunu gösterdi.

Toplam 227 yolcu ve 12 mürettebat taşıyan uçağın Güney Hint Okyanusu'nda düştüğü tahmin edilen noktalarda yürütülen çalışmalar, "havacılık tarihinin en pahalı arama-kurtarma faaliyeti" olarak kayıtlara geçti. Ancak bugüne dek, bir kısmının "MH370"e ait olduğu düşünülen uçak parçaları dışında uçağa ait hiçbir iz bulunamadı.