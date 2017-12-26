Amerika'da 'Gölge Dışişleri' olarak bilinen CFR 2018 raporu yayımlandı. Buna göre 2018'de Washington'u dış politikadan, ekonomiye zorlu sınavlar bekliyor.

Amerika, Dış İlşkiler Konseyi CFR'nin 2018 raporu yayınlandı. ABD dış politikasına katkısı nedeniyle kamuoyunda 'Gölge Dışişleri' olarak bilinen CFR raporunda, 2018 yılında Washington'u zorlu bir sınavın beklediği vurgusu yapıldı.



Rapora göre, Amerika'nın Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne yönelik siyaseti başarısızlıkla sonuçlandı. Amerika'nın Kore'ye herhangi bir askeri hamlede bulunmasının sonuçları da yıkıcı olur.



Gölge Dışişleri, Nicholas Maduro önderliğindeki Venezuela'ya da yer verdi. Venezuela halkının Maduro'ya desteğine dikkat çekilen raporda, "Venezuela'ya daha fazla yaptırımın ve Trump'ın işgal önerisinin Maduro'yu daha güçlü ve desteklenen bir konuma getireceği" belirtildi.



Amerika'nın ticaret açığının artmasına sebep olarak gölge dışişleri, "tasarruftan daha fazla tüketimi" gösterdi. ABD ihracat sektörlerinin baş ağrısı yaşayabileceğine işaret edildi.



Rapora göre 2018'in en önemli gündem maddelerinden biri de Çin Halk Cumhuriyeti olacak. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Ekim ayında yaptığı konuşmayı hatırlatan CFR, Çin'in bölgedeki hegeomon güç olma çabasına Amerika'nın nasıl ve ne şekilde yanıt vereceğinin yakından izlendiğini belirtti.



CFR'nin 'Demokrasi stres altında' başlığını taşıyan raporunda dünya çapında demoraksinin tehlike altında olduğunu iddia edildi ve "Türkiye" örneği verildi. Türkiye'yi "otoriter bir rejime dönüşmekle" suçlayan CFR, Avrupa'nın da demokrasi sınavından geçtiğini savundu.



Rapor'da Trump'ı da anayasal süreçleri ihlal etmekle suçlarken ve Çin ve Rusya gibi otoriter hükümetler, dünya genelinde özgür ve adil seçimleri baltalamak için farklı yollarla çalışıyorlar." denildi.



ulusal.com.tr