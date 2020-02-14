2020'nin Ocak ayı 141 yılın sıcaklık rekorunu kırdı.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesinden acil önlem çağrısı yapıldı.

141 yıldır tutulan iklim kayıtlarına göre, kara ve deniz yüzeyinde 12 santigrat olan ortalama sıcak ocak ayında 1,14 derece aşıldı.

Dünya üzerinde en fazla ısı artışının Rusya, İskandinavya ve Kanada’nın doğu bölgelerinde görüldü. Bu ülkelerde ocak ayı sıcaklığı, ortalamanın 5 derece üzerine çıktı.

Buzullarla kaplı alanlar da küçüldü. Arktik denizindeki buzullarda normal seviyeden yüzde 5,3; Antarktika denizinde de yüzde 9,8 azalış tespit edildiği kaydedildi.

Bilim insanları dünyanın gittikçe daha da ısındığına dikkat çekiyor.



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