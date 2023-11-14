2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti Seçilen Şuşa Tanıtılıyor

Şuşa’nın kültürel mirası Aziz Şehir Şuşa kitabında tanıtıldı.



Şuşa Kültür Günleri etkinlikleri kapsamında "Aziz Şehir Şuşa" kitabının tanıtım toplantısı Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlendi.



Toplantıya, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev ve çok sayıda davetli katıldı.



Etkinlikte konuşan Azerbaycan Büyükelçisi Memmedov, ülkesinin topraklarının tamamında egemenliğini sağladığını vurguladı. Şuşa’nın özgürlüğünün Azerbaycan’ın özgürlüğü olduğunun altını çizdi.





- Muzaffer ordumuz ve şehitlerimiz ve Cumhurbaşkanımizin cesareti sonucunda topraklarımızin özgürlüğünü, artik kaçkın ve göçmen olmama durumunu gördük. Şuşamizi özgür gördük.