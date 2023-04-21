2023 yılına damga vurması beklenen telefonlar

Apple geçen yıl iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'teki çentiği yeni Dinamik Ada ile değiştirmişti. Görünüşe göre Dinamik Ada tüm iPhone 15 modellerinde standart olacak, yani bu özel tasarım artık sadece Pro modelleriyle sınırlı olmayacak. Umarız bu, Apple'ın Dinamik Ada'yı daha kullanışlı hale getireceği anlamına da gelir, çünkü şu haliyle bazı sıkıntıları var.

Teknik özellikler açısından, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus şu anda iPhone 14 Pro serisinde bulunan A16 Bionic'i kullanacak. Ayrıca muhtemelen 6GB RAM'de kalacak, ancak büyük ihtimalle mevcut iPhone 14 Pro modellerinde de bulunan daha hızlı LPDDR5 RAM'i kullanacak.

'Ses' anahtarı ve ses düğmeleriyle ilgili pek çok tartışma yaşandı ancak görünen o ki bu durum yalnızca iPhone 15 Pro modellerini etkileyebilir. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, uzun yıllardır kullanılan geleneksel ses kapatma düğmesini ve iki ayrı ses düğmesini kullanmaya devam edebilir. Ancak AB düzenlemeleri nedeniyle Lightning portunun USB-C ile değiştirilmesi kuvvetle muhtemel görünüyor.