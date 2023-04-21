2023 yılına damga vurması beklenen telefonlar
Teknoloji gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor ve kimi bazı modeller esnek ekranlı yapılarıyla kullanıcılara farklı bir deneyim sunuyor. Peki 2023 yılına hangi telefonlar damga vuracak? Hangi yeni modeller raflarda yerini alacak?
İPHONE 15\İPHONE 15 PRO
Genelde Apple'ın her sonbaharda yeni bir iPhone çıkarmasını bekleriz ve bu yıl da durum farklı değil. Normal bir iPhone 15 ve bir iPhone 15 Pro göreceğiz. Normal ve Pro serileri arasında önemli farklar olacak olsa da, hepsinde USB-C şarj ve Dinamik Ada bulunacak. Apple'ın daha büyük bir iPhone 15 Plus da çıkarması bekleniyor. Bu model, normal iPhone için 6,1 inç ile karşılaştırıldığında 6,7 inç olacak, ancak her ikisinin de ekranları muhtemelen hala 60Hz yenileme hızlarıyla sınırlı olacak. Apple bu yıl, normal iPhone 15 modelleri için açık pembe ve açık mavi renkleri de tanıtabilir
Apple geçen yıl iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'teki çentiği yeni Dinamik Ada ile değiştirmişti. Görünüşe göre Dinamik Ada tüm iPhone 15 modellerinde standart olacak, yani bu özel tasarım artık sadece Pro modelleriyle sınırlı olmayacak. Umarız bu, Apple'ın Dinamik Ada'yı daha kullanışlı hale getireceği anlamına da gelir, çünkü şu haliyle bazı sıkıntıları var.
Teknik özellikler açısından, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus şu anda iPhone 14 Pro serisinde bulunan A16 Bionic'i kullanacak. Ayrıca muhtemelen 6GB RAM'de kalacak, ancak büyük ihtimalle mevcut iPhone 14 Pro modellerinde de bulunan daha hızlı LPDDR5 RAM'i kullanacak.
'Ses' anahtarı ve ses düğmeleriyle ilgili pek çok tartışma yaşandı ancak görünen o ki bu durum yalnızca iPhone 15 Pro modellerini etkileyebilir. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, uzun yıllardır kullanılan geleneksel ses kapatma düğmesini ve iki ayrı ses düğmesini kullanmaya devam edebilir. Ancak AB düzenlemeleri nedeniyle Lightning portunun USB-C ile değiştirilmesi kuvvetle muhtemel görünüyor.
iPhone 15 Pro önemli iyileştirmelerle gelebilir. Yine, 6,1 ve 6,7 inç'lik öncekilere benzer boyutlarda olacak ve 120Hz ProMotion uyarlanabilir yenileme hızı ekranlarına sahip olmaya devam edecekler. iPhone 15 Pro da daha ince çerçevelere sahip olacak, ancak iPhone 15 Pro Max bir akıllı telefondaki en ince çerçeveler için yeni rekorlar kırabilir.
iPhone 15 Pro cihazları Apple'ın yeni nesil A17 Bionic'ini kullanacak ve 6GB'dan 8GB RAM'e geçme olasılığı var ve hatta 2 TB depolama alanına kadar çıkabilir.
Apple ayrıca sadece Pro Max modelinde periskop lens teknolojisine sahip olarak iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'i daha da farklılaştırıyor olabilir. Periskop lens ile iPhone 15 Pro Max, 5x hatta 10x optik yakınlaştırmaya kadar çıkabilir ki bu da önemli bir gelişme olacak. iPhone 15 Pro'nun her iki modeli de daha büyük sensörler nedeniyle büyük bir kamera gelişimine kapı aralayacak gibi görünüyor.
Son olarak, iPhone 15 Pro'nun iPhone 14 Pro'daki Derin Mor'un yerini alacak koyu kırmızı bir renkle geleceği söyleniyor. Diğer standart renkler değişmeden kalacak.