2023 yılına damga vurması beklenen telefonlar

İPHONE 15\İPHONE 15 PRO

Genelde Apple'ın her sonbaharda yeni bir iPhone çıkarmasını bekleriz ve bu yıl da durum farklı değil. Normal bir iPhone 15 ve bir iPhone 15 Pro göreceğiz. Normal ve Pro serileri arasında önemli farklar olacak olsa da, hepsinde USB-C şarj ve Dinamik Ada bulunacak. Apple'ın daha büyük bir iPhone 15 Plus da çıkarması bekleniyor. Bu model, normal iPhone için 6,1 inç ile karşılaştırıldığında 6,7 inç olacak, ancak her ikisinin de ekranları muhtemelen hala 60Hz yenileme hızlarıyla sınırlı olacak. Apple bu yıl, normal iPhone 15 modelleri için açık pembe ve açık mavi renkleri de tanıtabilir