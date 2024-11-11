'2024 İklim Durumu Güncellemesi' raporu yayımlandı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de başlayan COP29’un ilk gününde, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından '2024 İklim Durumu Güncellemesi' raporu yayımlandı.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
'2024 İklim Durumu Güncellemesi' raporu yayımlandı
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Raporda, 2024 yılının ocak-eylül döneminde küresel ortalama yüzey sıcaklığının Sanayi Devrimi öncesine göre 1,54 derece yüksek olduğu ve bu yılın, kaydedilen en sıcak yıl olma yolunda ilerlediği belirtildi.

WMO Genel Sekreteri Saulo ve İklim Servisleri Bölümü Direktörü Chris Hewitt, raporun yayımlanmasının ardından COP29 kapsamında bir oturum düzenledi. Saulo, iklim krizinin gelecekteki nesiller için büyük bir tehlike oluşturduğunu ve 1,5 derecelik sıcaklık sınırını korumanın gittikçe zorlaştığını vurguladı. Saulo ayrıca, uzun vadeli küresel ısınmanın Sanayi Devrimi öncesine göre 1,3 derece seviyesinde olduğunu ve her küçük sıcaklık artışının iklim üzerindeki riskleri artırdığını ifade etti.

Saulo, 2024 yılında birçok bölgede gözlemlenen aşırı iklim olaylarına da değinerek, artan sıcaklıkların dünya çapında rekor yağışlara, sellere ve kayıplara neden olduğunu belirtti. El Nino hava olayının kuraklık ve açlığı artırdığını, okyanuslardaki ısınmanın ve buzul kaybının geri dönülemez seviyelere ulaştığını söyledi.

Atmosferdeki sera gazı miktarının da Sanayi Devrimi öncesine göre yüzde 51, son 20 yılda ise en az yüzde 11 arttığını açıklayan Saulo, emisyonların azaltılması için acil harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Saulo, "1,5 derece hedefini korumamız şart; bu konuda belirlediğimiz sınırları aşmamalıyız," dedi.

Hewitt ise, rapordaki sıcaklık verilerinin ilk göstergelere dayandığını, COP30’da daha kapsamlı veriler sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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