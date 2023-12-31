2024'de En Son O Ülke Girecek!

Dünya nefesini tuttu, 2024 yılı için geri sayıma başladı. Herkes pandemiler, depremler, ekonomik zorluklarla geçen yılların ardından yeni yıldan daha umutlu.

2024'e girecek ilk ülke, Greenwich Ortalama Saati'nden 14 saat ileride yer alan Pasifik ada ülkesi Kiribati olacak.

Kiribati'nin Christmas Adası olarak da bilinen Kiritimati Adası, en doğu zaman dilimindeki konumu nedeniyle yeni yıla girecek ilk yerlerden biri...

2024'e girecek son ülke ise bir başka Pasifik ada bölgesi olan Amerikan Samoası olacak.

Amerikan Samoası, Greenwich Ortalama Saati'nden 11 saat geride yer alıyor ve bu da onu yeni yılı karşılayacak son yerlerden biri yapıyor.

Bu zaman farkının nedeni Dünya'nın dönüşü. Dünya batıdan doğuya doğru dönerken, doğudaki yerler yeni yılı batıdakilerden önce karşılar.

Bölgeler arasındaki bu zaman farkı, Dünya'nın 24 saatlik dönüş süresinden kaynaklanmaktadır ve yerel zamandaki bu değişiklikleri hesaba katmak için zaman dilimleri tanımlanmıştır.

Kiribati Nerede?

Kiribati, Pasifik Okyanusu'nun bir bölgesine dağılmış 33 atol ve resif adasından oluşmaktadır. Ekvatorun yakınında yer alması onu tropik bir ada ülkesi haline getirmektedir. Ülke üç ana ada grubuna ayrılmıştır; Gilbert Adaları, Line Adaları ve Phoenix Adaları.

Kiribati'nin tahmini nüfusu yaklaşık 120.000 kişidir. Ülkenin resmi dilleri İngilizce ve nüfusun çoğunluğunun ana dili olan Gilbertçe'dir.

Amerikan Samoası Nerede Bulunuyor?

Amerikan Samoası, Güney Pasifik Okyanusu'nda bulunan Amerika Birleşik Devletleri'nin tüzel kişiliği olmayan bir bölgesidir. Beş ana ada ve iki mercan atolünden oluşan bir takımadadır. Ana adalar Tutuila, Aunu'u, Ofu, Olosega ve Ta'ū, atoller ise Rose Atoll ve Swains Adası'dır. Amerikan Samoası'nın tahmini nüfusu yaklaşık 55.000 kişidir. Resmi dilleri İngilizce ve Samoanca'dır. Samoaca yaygın olarak konuşulmaktadır ve yerel kültürün önemli bir parçasıdır.