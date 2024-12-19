2024’ün en iyi ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

TÜRKİYE 35. SIRADA

Türkiye, yüksek enflasyon oranları ve ekonomik belirsizliklerle mücadele ettiği bir yılın ardından, 37 ülkenin sıralandığı listede 35. sırada yer aldı.

The Economist, Türkiye’deki çekirdek enflasyonun diğer ülkelerle kıyaslandığında yüksek kaldığını ve bunun ekonomik istikrarsızlık yaratan bir unsur olduğunu belirtti. Ayrıca, işsizlik oranlarındaki sınırlı iyileşmenin ve dış ticaret açıklarının Türkiye’nin genel sıralamasını olumsuz etkilediği ifade edildi.