2024’ün en iyi ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Londra merkezli ekonomi dergisi The Economist, 2024’ün en iyi ekonomilerini sıraladı. Akdeniz ülkeleri İspanya, Yunanistan ve İtalya yükselişteyken, Türkiye’nin alt sıralardaki yeri dikkat çekti.
Londra merkezli ekonomi dergisi The Economist, 2024 yılının en iyi performans gösteren ekonomilerini değerlendirdiği kapsamlı bir rapor yayımladı. Rapor, 37 ülkeyi çekirdek enflasyon, gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesi, borsa performansı, işsizlik rakamları ve bütçe açıkları gibi temel ekonomik göstergeler üzerinden sıraladı.
Raporda, İspanya yılın en iyi performans gösteren ekonomisi olarak birinci sıraya yerleşirken, Yunanistan ve İtalya gibi Akdeniz ülkeleri de güçlü toparlanmalarıyla dikkat çekti. Kuzey Avrupa ekonomilerinden Almanya ve İngiltere ise beklentilerin altında kaldı.
IMF’nin verilerine göre, dünya genelinde gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) %3,2 büyürken, enflasyon düşüş eğilimini korudu ve işsizlik oranları düşük seviyelerde kaldı. Ancak bu olumlu küresel tablo, ülkeler arasındaki ekonomik uçurumu gizleyemedi.
İSPANYA ZİRVEDE
İspanya, The Economist’in verilerine göre ekonomik göstergelerde 2024’ün kazananı oldu. Ülke, güçlü işgücü piyasası ve göç oranlarının etkisiyle yıllık GSYİH büyümesini %3,5’in üzerine çıkararak zirveye yerleşti. Ayrıca, İspanya’da işsizlik oranındaki düşüş, ekonomik iyileşmenin önemli bir göstergesi olarak öne çıktı.
Yunanistan ve İtalya da toparlanmalarını sürdürerek Akdeniz ekonomilerinin yükselişini destekledi. The Economist, özellikle İtalya’nın işsizlik oranında %1,4’lük bir düşüşle yılın en büyük iyileşme kaydeden ülkesi olduğunu vurguladı.
ZAYIFLAYAN EKONOMİLER: BALTIK ÜLKELERİ VE ALMANYA
Büyüme her bölgede aynı hızda gerçekleşmedi. Letonya ve Estonya, ekonomik göstergelerde sıralamanın sonunda yer aldı. Almanya ve İngiltere gibi Kuzey Avrupa’nın büyük ekonomileri ise yüksek enerji maliyetleri ve durgun imalat sektörleri nedeniyle zayıf bir performans sergiledi.
BORSA VE ENFLASYON PERFORMANSI
The Economist’in raporuna göre, Amerika ve Kanada hisse senedi piyasalarında güçlü büyüme kaydederken, Japonya’nın Nikkei 225 endeksi rekor seviyelere ulaştı. Ancak Finlandiya ve Güney Kore gibi ülkelerde borsa performansları zayıf kaldı.
Enflasyon tarafında ise Fransa ve İsviçre, fiyat baskılarını kontrol altına almayı başaran ülkeler olarak öne çıkarken, İngiltere yüksek çekirdek enflasyonuyla dikkat çekti. Türkiye ve Avustralya gibi ülkelerde de hizmet fiyatları artış göstermeye devam etti.
MALİ DENGELER VE GELECEĞE BAKIŞ
Danimarka ve Portekiz, bütçe fazlası veren nadir ülkeler arasında yer aldı. Ancak Japonya ve Polonya gibi ülkelerde savunma ve teşvik harcamalarının etkisiyle borç seviyeleri arttı.
The Economist, 2025’e yaklaşırken küresel ekonominin artan borçlar, seçim belirsizlikleri ve ticaret gerilimleri gibi yeni zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Ancak İspanya, Yunanistan ve İtalya gibi ülkeler, ekonomik başarılarını kutlamaya devam ediyor.
TÜRKİYE 35. SIRADA
Türkiye, yüksek enflasyon oranları ve ekonomik belirsizliklerle mücadele ettiği bir yılın ardından, 37 ülkenin sıralandığı listede 35. sırada yer aldı.
The Economist, Türkiye’deki çekirdek enflasyonun diğer ülkelerle kıyaslandığında yüksek kaldığını ve bunun ekonomik istikrarsızlık yaratan bir unsur olduğunu belirtti. Ayrıca, işsizlik oranlarındaki sınırlı iyileşmenin ve dış ticaret açıklarının Türkiye’nin genel sıralamasını olumsuz etkilediği ifade edildi.
2024’ün en iyi performansına sahip ülkeler şöyle sıralandı:
37. Estonya
36. Letonya
35. Türkiye
34. Finlandiya
33. Yeni Zelanda
32. Avusturya
31. İngiltere
30. Belçika
29. Slovakya
27. Macaristan
26. Fransa
25. Japonya
24. Slovenya
23. Almanya
22. Norveç
21. Avustralya
20. ABD
19. Hollanda
18. Çekya
17. Portekiz
16. Meksika
15. Lüksemburg
14. İzlanda
13. İsveç
12. Kanada
11. Şili
10. Güney Kore
9. İsviçre
8. Litvanya
7. İsrail
6. Kolombiya
5. İtalya
4. Yunanistan
3. Danimarka
2. İrlanda
1. İspanya