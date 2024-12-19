2024’ün en iyi ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Londra merkezli ekonomi dergisi The Economist, 2024’ün en iyi ekonomilerini sıraladı. Akdeniz ülkeleri İspanya, Yunanistan ve İtalya yükselişteyken, Türkiye’nin alt sıralardaki yeri dikkat çekti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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2024’ün en iyi ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 1

Londra merkezli ekonomi dergisi The Economist, 2024 yılının en iyi performans gösteren ekonomilerini değerlendirdiği kapsamlı bir rapor yayımladı. Rapor, 37 ülkeyi çekirdek enflasyon, gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesi, borsa performansı, işsizlik rakamları ve bütçe açıkları gibi temel ekonomik göstergeler üzerinden sıraladı.

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2024’ün en iyi ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 2

Raporda, İspanya yılın en iyi performans gösteren ekonomisi olarak birinci sıraya yerleşirken, Yunanistan ve İtalya gibi Akdeniz ülkeleri de güçlü toparlanmalarıyla dikkat çekti. Kuzey Avrupa ekonomilerinden Almanya ve İngiltere ise beklentilerin altında kaldı.

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2024’ün en iyi ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 3

IMF’nin verilerine göre, dünya genelinde gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) %3,2 büyürken, enflasyon düşüş eğilimini korudu ve işsizlik oranları düşük seviyelerde kaldı. Ancak bu olumlu küresel tablo, ülkeler arasındaki ekonomik uçurumu gizleyemedi.

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2024’ün en iyi ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 4

İSPANYA ZİRVEDE

İspanya, The Economist’in verilerine göre ekonomik göstergelerde 2024’ün kazananı oldu. Ülke, güçlü işgücü piyasası ve göç oranlarının etkisiyle yıllık GSYİH büyümesini %3,5’in üzerine çıkararak zirveye yerleşti. Ayrıca, İspanya’da işsizlik oranındaki düşüş, ekonomik iyileşmenin önemli bir göstergesi olarak öne çıktı.

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2024’ün en iyi ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 5

Yunanistan ve İtalya da toparlanmalarını sürdürerek Akdeniz ekonomilerinin yükselişini destekledi. The Economist, özellikle İtalya’nın işsizlik oranında %1,4’lük bir düşüşle yılın en büyük iyileşme kaydeden ülkesi olduğunu vurguladı.

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2024’ün en iyi ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 6

ZAYIFLAYAN EKONOMİLER: BALTIK ÜLKELERİ VE ALMANYA

Büyüme her bölgede aynı hızda gerçekleşmedi. Letonya ve Estonya, ekonomik göstergelerde sıralamanın sonunda yer aldı. Almanya ve İngiltere gibi Kuzey Avrupa’nın büyük ekonomileri ise yüksek enerji maliyetleri ve durgun imalat sektörleri nedeniyle zayıf bir performans sergiledi.

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2024’ün en iyi ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 7

BORSA VE ENFLASYON PERFORMANSI

The Economist’in raporuna göre, Amerika ve Kanada hisse senedi piyasalarında güçlü büyüme kaydederken, Japonya’nın Nikkei 225 endeksi rekor seviyelere ulaştı. Ancak Finlandiya ve Güney Kore gibi ülkelerde borsa performansları zayıf kaldı.

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2024’ün en iyi ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 8

Enflasyon tarafında ise Fransa ve İsviçre, fiyat baskılarını kontrol altına almayı başaran ülkeler olarak öne çıkarken, İngiltere yüksek çekirdek enflasyonuyla dikkat çekti. Türkiye ve Avustralya gibi ülkelerde de hizmet fiyatları artış göstermeye devam etti.

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2024’ün en iyi ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 9

MALİ DENGELER VE GELECEĞE BAKIŞ

Danimarka ve Portekiz, bütçe fazlası veren nadir ülkeler arasında yer aldı. Ancak Japonya ve Polonya gibi ülkelerde savunma ve teşvik harcamalarının etkisiyle borç seviyeleri arttı.

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2024’ün en iyi ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 10

The Economist, 2025’e yaklaşırken küresel ekonominin artan borçlar, seçim belirsizlikleri ve ticaret gerilimleri gibi yeni zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Ancak İspanya, Yunanistan ve İtalya gibi ülkeler, ekonomik başarılarını kutlamaya devam ediyor.

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2024’ün en iyi ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 11

TÜRKİYE 35. SIRADA

Türkiye, yüksek enflasyon oranları ve ekonomik belirsizliklerle mücadele ettiği bir yılın ardından, 37 ülkenin sıralandığı listede 35. sırada yer aldı.

The Economist, Türkiye’deki çekirdek enflasyonun diğer ülkelerle kıyaslandığında yüksek kaldığını ve bunun ekonomik istikrarsızlık yaratan bir unsur olduğunu belirtti. Ayrıca, işsizlik oranlarındaki sınırlı iyileşmenin ve dış ticaret açıklarının Türkiye’nin genel sıralamasını olumsuz etkilediği ifade edildi.

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2024’ün en iyi ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 12

2024’ün en iyi performansına sahip ülkeler şöyle sıralandı:

37. Estonya

36. Letonya

35. Türkiye

34. Finlandiya

33. Yeni Zelanda

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2024’ün en iyi ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 13

32. Avusturya

31. İngiltere

30. Belçika

29. Slovakya

27. Macaristan

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2024’ün en iyi ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 14

26. Fransa

25. Japonya

24. Slovenya

23. Almanya

22. Norveç

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2024’ün en iyi ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 15

21. Avustralya

20. ABD

19. Hollanda

18. Çekya

17. Portekiz

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2024’ün en iyi ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 16

16. Meksika

15. Lüksemburg

14. İzlanda

13. İsveç

12. Kanada

11. Şili

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2024’ün en iyi ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 17

10. Güney Kore

9. İsviçre

8. Litvanya

7. İsrail

6. Kolombiya

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2024’ün en iyi ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 18

5. İtalya

4. Yunanistan

3. Danimarka

2. İrlanda

1. İspanya

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türkiye the economist