2024'ün İlk Yıllarında İsrail Vuruldu

Yeni yılın ilk dakikalarında Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları İsrail'e füze saldırısı düzenledi. İsrail sokaklarında sirenler yankılandı. O sırada bazı yerleşimcilerin sokak eğlenceleri kameralara yansıdı.



Ayrıca Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail'e ait bir insansız hava aracının ele geçirildiklerini duyurdu.



Irak'taki İslami Direniş de Suriye'deki Amerikan El-Şaddadi üssünü insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Irak'ta da bir hafta içinde beşinci kez Erbil'deki ABD üssü direnişin hedefi oldu.



Lübnan Hizbullahı da İsrail'in Hadab El Bustan bölgesini vurduğunu açıkladı.



İsrail insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle korku içerisinde. İsrail basını, ordu ve Yüksek Mahkeme yetkililerinin, Güney Afrika'nın, Uluslararası Adalet Divanında İsrail'e karşı açtığı soykırım davasının Tel Aviv aleyhine sonuçlanabileceği yönünde endişe duyduğunu aktardı.

Yılbaşında Dünya Halklarının Filistin'e Desteği Devam Etti

ABD'nin New York kentinde yılbaşı gecesi Filistin yanlısı yürüyüş düzenlendi. Polis bazı göstericilere müdahale etti.



İsveç'in başkenti Stockholm'de Gazze halkıyla dayanışma için yılbaşı kutlamasını iptal eden yüzlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirdi.



Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde ABD elçiliği önünde toplanan göstericiler yeni yıla Gazze için ateşkes isteyerek girdi.



İran'ın başkenti Tahran'daki Hristiyanlar, Gece yarısından sonra yapılan yılın ilk ayininde, "Filistin ve Gazze’ye yönelik saldırıların durması ve bölgenin huzuru" için dua ettiler.