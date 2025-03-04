2025 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 97’ncisi düzenlenen, sinemanın en prestijli ödülleri olarak bilinen Oscar Ödül Töreni, ABD’nin Los Angeles kentinde bulunan Dolby Theatre’da gerçekleştirildi. Yılın en iyi filmleri, yönetmenleri ve oyuncuları törende ödüllerini aldı.

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929’dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri’nin sunuculuğunu bu sene komedyen Conan O’Brien yaptı. Türkiye saatiyle 03:00’te başlayan tören, Disney+’ta canlı yayınlandı.

FİLİSTİN ÇAĞRISI TÖRENE DAMGA VURDU

Filistinlilerin, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da bulunan Mesafir Yatta'da İsrail ordusunun uyguladığı yıkım ve sürgün politikasına karşı gösterdiği mücadeleyi anlatan "No Other Land" adlı belgesel de "En İyi Belgesel" kategorisinde ödül kazandı. Belgeselin yönetmenlerinden Basel Adra ve Yuval Abraham, ödülü kabul ettikleri sırada yaptıkları konuşmada, Filistinlilere yönelik "etnik temizliğin" durdurulması çağrısında bulundu.

OSCAR’IN EN ÇOK KAZANANI: ANORA

97. Akademi Ödülleri töreninde “En İyi Film” ve “En İyi Yönetmen” ödülünü, 77’nci Cannes Film Festivali’nden Altın Palmiye ödülü ile dönen Sean Baker imzalı “Anora” kazandı. Anora, çıkış yapan yıldızı Mikey Madison’a “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü de dahil olmak üzere beş ödül ve yönetmeni Sean Baker’a rekor kıran dört ödül kazandırarak Oscar’ların büyük kazananı oldu.

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ: ADRİEN BRODY

Ayrıca Adrien Brody, The Brutalist filmindeki rolüyle “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazandı. Zoe Saldaña da Emilia Pérez filmindeki rolüyle “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü aldı. Kieran Culkin ise “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülüne layık görüldü.

İŞTE KAZANANLARIN TAM LİSTESİ:

En iyi film

Kazanan: Anora

Brutalist

Tam Bir Bilinmeyen

Konsey

Dune: Bölüm İki

Emilia Perez

Ben Hala Buradayım

Nikel Çocuklar

Madde

Kötü

En iyi kadın oyuncu

Kazanan: Mikey Madison – Anora

Cynthia Erivo – Kötü

Karla Sofia Gascón – Emilia Pérez

Demi Moore – Madde

Fernanda Torres – Hala Buradayım

En iyi erkek oyuncu

Kazanan: Adrien Brody – The Brutalist

Timothée Chalamet – Tam Bir Bilinmeyen

Colman Domingo – Şarkı Söyle Şarkı Söyle

Ralph Fiennes – Konsey

Sebastian Stan – Çırak

En iyi yardımcı kadın oyuncu

Kazanan: Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Monica Barbaro – Tamamen Bilinmeyen

Ariana Grande – Kötü

Felicity Jones – Brutalist

Isabella Rossellini – Konsey

En iyi yardımcı erkek oyuncu

Kazanan: Kieran Culkin – Gerçek Bir Acı

Yura Borisov – Anora

Edward Norton – Tamamen Bilinmeyen

Guy Pearce – Brutalist

Jeremy Strong – Çırak

En iyi yönetmen

Kazanan: Sean Baker – Anora

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Brady Corbet – Brutalist

Coralie Fargeat – Madde

James Mangold – Tamamen Bilinmeyen

En iyi uluslararası film

Kazanan: I’m Still Here – Brezilya

İğneli Kız – Danimarka

Emilia Pérez – Fransa

Kutsal İncirin Tohumu – Almanya

Akış – Letonya

En iyi animasyon filmi

Kazanan: Akış

İçeriden Dışarıya 2

Bir Salyangozun Anıları

Wallace ve Gromit: İntikam En İyisi

Vahşi Robot

En iyi özgün senaryo

Kazanan: Anora – Sean Baker

Brutalist – Brady Corbet ve Mona Fastvold

Gerçek Bir Acı – Jesse Eisenberg

5 Eylül – Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David

Madde – Coralie Fargeat

En iyi uyarlama senaryo

Kazanan: Conclave – Peter Straughan

Tam Bir Bilinmeyen – Jay Cocks ve James Mangold

Emilia Pérez – Jacques Audiard

Nickel Boys – RaMell Ross ve Joslyn Barnes

Şarkı Söyle – Clint Bentley ve Greg Kwedar

En iyi orijinal şarkı

Kazanan: El Mal – Emilia Pérez

Asla Çok Geç Değil – Elton John: Asla Çok Geç Değil

Benim Camino’m – Emilia Pérez

Bir Kuş Gibi – Şarkı Söyle Şarkı Söyle

Yolculuk – Altı Üçlü Sekiz

En iyi özgün müzik

Kazanan: Brutalist

Konsey

Emilia Perez

Kötü

Vahşi Robot

En iyi belgesel

Kazanan: Başka Bir Ülke Yok

Kara Kutu Günlükleri

Porselen Savaşı

Bir Darbenin Film Müziği

Şeker kamışı

En iyi kostüm tasarımı

Kazanan: Wicked

Nosferatu

Tam Bir Bilinmeyen

Konsey

Gladyatör II

En iyi makyaj ve saç şekillendirme

Kazanan: Cevher

Farklı Bir Adam

Emilia Perez

Nosferatu

Kötü

En iyi prodüksiyon tasarımı

Kazanan: Wicked

Brutalist

Dune: Bölüm İki

Nosferatu

Konsey

En iyi ses

Kazanan: Dune: Bölüm İki

Tam Bir Bilinmeyen

Emilia Perez

Kötü

Vahşi Robot

En iyi film düzenlemesi

Kazanan: Anora

Brutalist

Konsey

Emilia Perez

Kötü

En iyi görüntü yönetmenliği

Kazanan: Brutalist

Dune: Bölüm İki

Emilia Perez

Meryem

Nosferatu

En iyi görsel efektler

Kazanan: Dune: Bölüm İki

Uzaylı: Romulus

Daha İyi Adam

Maymunlar Cehennemi Krallığı

Kötü

En iyi kısa live action filmi

Kazanan:Ben Robot Değilim

Anuja

Son Korucu

Bir Rehin

Sessiz Kalamayan Adam

En iyi kısa animasyon

Kazanan: Selvi Gölgesinde

Güzel Adamlar

Sihirli Şekerler

Harikalara Doğru Gezin

İğrenç!

En iyi kısa belgesel

Kazanan: Orkestradaki Tek Kız

Sayılarla Ölüm

Hazırım, Gardiyan

Olay

Çarpan Bir Kalbin Enstrümanları