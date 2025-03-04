2025 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 97’ncisi düzenlenen, sinemanın en prestijli ödülleri olarak bilinen Oscar Ödül Töreni, ABD’nin Los Angeles kentinde bulunan Dolby Theatre’da gerçekleştirildi. Yılın en iyi filmleri, yönetmenleri ve oyuncuları törende ödüllerini aldı.

2025 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
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Bu yıl 97’ncisi düzenlenen, sinemanın en prestijli ödülleri olarak bilinen Oscar Ödül Töreni, ABD’nin Los Angeles kentinde bulunan Dolby Theatre’da gerçekleştirildi. Yılın en iyi filmleri, yönetmenleri ve oyuncuları törende ödüllerini aldı.

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929’dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri’nin sunuculuğunu bu sene komedyen Conan O’Brien yaptı. Türkiye saatiyle 03:00’te başlayan tören, Disney+’ta canlı yayınlandı. 

FİLİSTİN ÇAĞRISI TÖRENE DAMGA VURDU

Filistinlilerin, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da bulunan Mesafir Yatta'da İsrail ordusunun uyguladığı yıkım ve sürgün politikasına karşı gösterdiği mücadeleyi anlatan "No Other Land" adlı belgesel de "En İyi Belgesel" kategorisinde ödül kazandı. Belgeselin yönetmenlerinden Basel Adra ve Yuval Abraham, ödülü kabul ettikleri sırada yaptıkları konuşmada, Filistinlilere yönelik "etnik temizliğin" durdurulması çağrısında bulundu.

OSCAR’IN EN ÇOK KAZANANI: ANORA

97. Akademi Ödülleri töreninde “En İyi Film” ve “En İyi Yönetmen” ödülünü, 77’nci Cannes Film Festivali’nden Altın Palmiye ödülü ile dönen Sean Baker imzalı “Anora” kazandı. Anora, çıkış yapan yıldızı Mikey Madison’a “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü de dahil olmak üzere beş ödül ve yönetmeni Sean Baker’a rekor kıran dört ödül kazandırarak Oscar’ların büyük kazananı oldu.

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ: ADRİEN BRODY

Ayrıca Adrien Brody, The Brutalist filmindeki rolüyle “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazandı. Zoe Saldaña da Emilia Pérez filmindeki rolüyle “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü aldı. Kieran Culkin ise “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülüne layık görüldü.

İŞTE KAZANANLARIN TAM LİSTESİ:

En iyi film

Kazanan: Anora
Brutalist
Tam Bir Bilinmeyen
Konsey
Dune: Bölüm İki
Emilia Perez
Ben Hala Buradayım
Nikel Çocuklar
Madde
Kötü

En iyi kadın oyuncu

Kazanan: Mikey Madison – Anora
Cynthia Erivo – Kötü
Karla Sofia Gascón – Emilia Pérez
Demi Moore – Madde
Fernanda Torres – Hala Buradayım

En iyi erkek oyuncu

Kazanan: Adrien Brody – The Brutalist
Timothée Chalamet – Tam Bir Bilinmeyen
Colman Domingo – Şarkı Söyle Şarkı Söyle
Ralph Fiennes – Konsey
Sebastian Stan – Çırak

En iyi yardımcı kadın oyuncu

Kazanan: Zoe Saldaña – Emilia Pérez
Monica Barbaro – Tamamen Bilinmeyen
Ariana Grande – Kötü
Felicity Jones – Brutalist
Isabella Rossellini – Konsey

En iyi yardımcı erkek oyuncu

Kazanan: Kieran Culkin – Gerçek Bir Acı
Yura Borisov – Anora
Edward Norton – Tamamen Bilinmeyen
Guy Pearce – Brutalist
Jeremy Strong – Çırak

En iyi yönetmen

Kazanan: Sean Baker – Anora
Jacques Audiard – Emilia Pérez
Brady Corbet – Brutalist
Coralie Fargeat – Madde
James Mangold – Tamamen Bilinmeyen

En iyi uluslararası film

Kazanan: I’m Still Here – Brezilya
İğneli Kız – Danimarka
Emilia Pérez – Fransa
Kutsal İncirin Tohumu – Almanya
Akış – Letonya

En iyi animasyon filmi

Kazanan: Akış
İçeriden Dışarıya 2
Bir Salyangozun Anıları
Wallace ve Gromit: İntikam En İyisi
Vahşi Robot

En iyi özgün senaryo

Kazanan: Anora – Sean Baker
Brutalist – Brady Corbet ve Mona Fastvold
Gerçek Bir Acı – Jesse Eisenberg
5 Eylül – Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David
Madde – Coralie Fargeat

En iyi uyarlama senaryo

Kazanan: Conclave – Peter Straughan
Tam Bir Bilinmeyen – Jay Cocks ve James Mangold
Emilia Pérez – Jacques Audiard
Nickel Boys – RaMell Ross ve Joslyn Barnes
Şarkı Söyle – Clint Bentley ve Greg Kwedar

En iyi orijinal şarkı

Kazanan: El Mal – Emilia Pérez
Asla Çok Geç Değil – Elton John: Asla Çok Geç Değil
Benim Camino’m – Emilia Pérez
Bir Kuş Gibi – Şarkı Söyle Şarkı Söyle
Yolculuk – Altı Üçlü Sekiz

En iyi özgün müzik

Kazanan: Brutalist
Konsey
Emilia Perez
Kötü
Vahşi Robot

En iyi belgesel

Kazanan: Başka Bir Ülke Yok
Kara Kutu Günlükleri
Porselen Savaşı
Bir Darbenin Film Müziği
Şeker kamışı

En iyi kostüm tasarımı

Kazanan: Wicked
Nosferatu
Tam Bir Bilinmeyen
Konsey
Gladyatör II

En iyi makyaj ve saç şekillendirme

Kazanan: Cevher
Farklı Bir Adam
Emilia Perez
Nosferatu
Kötü

En iyi prodüksiyon tasarımı

Kazanan: Wicked
Brutalist
Dune: Bölüm İki
Nosferatu
Konsey

En iyi ses

Kazanan: Dune: Bölüm İki
Tam Bir Bilinmeyen
Emilia Perez
Kötü
Vahşi Robot

En iyi film düzenlemesi

Kazanan: Anora
Brutalist
Konsey
Emilia Perez
Kötü

En iyi görüntü yönetmenliği

Kazanan: Brutalist
Dune: Bölüm İki
Emilia Perez
Meryem
Nosferatu

En iyi görsel efektler

Kazanan: Dune: Bölüm İki
Uzaylı: Romulus
Daha İyi Adam
Maymunlar Cehennemi Krallığı
Kötü

En iyi kısa live action filmi

Kazanan:Ben Robot Değilim
Anuja
Son Korucu
Bir Rehin
Sessiz Kalamayan Adam

En iyi kısa animasyon

Kazanan: Selvi Gölgesinde
Güzel Adamlar
Sihirli Şekerler
Harikalara Doğru Gezin
İğrenç!

En iyi kısa belgesel

Kazanan: Orkestradaki Tek Kız
Sayılarla Ölüm
Hazırım, Gardiyan
Olay
Çarpan Bir Kalbin Enstrümanları

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