2028 Olimpiyatları'nda trans sporculara yasak: Trump'tan test şartı

ABD Başkanı Donald Trump, 2028 Los Angeles Olimpiyatları’na trans sporcuların katılımını engellemek için "güçlü testler" uygulanacağını duyurdu. Testi geçemeyen sporcular olimpiyatlara alınmayacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
2028 Olimpiyatları'nda trans sporculara yasak: Trump'tan test şartı
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ERKEKLERİN KADINLARIN ÖDÜLLERİNİ ÇALMASINA İZİN VERİLMEYECEK

ABD Başkanı Donald Trump, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na trans sporcuların katılımını önlemek amacıyla “güçlü testler” uygulanacağını açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninin ardından trans sporcuların olimpiyatlara katılımına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu konuda, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda yarışmak isteyen sporculara "güçlü testler" yapılacağını belirten Trump, "Test sonuçları uygun çıkmazsa olimpiyatlarda olmayacaklar." dedi.

Trump, "ABD, 2028 Olimpiyatları'nda erkeklerin kadınların ödüllerini çalmasına izin vermeyecek." ifadesini kullandı.

BAŞKANLIK KARARNAMESİYLE DÜZENLEME YAPILMIŞTI

ABD Başkanı Trump, trans sporcuları kadın spor müsabakalarından men eden bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Kararnamede, biyolojik olarak "erkek" ve "kadın" olmak üzere yalnızca iki cinsiyet tanımlandığı, bunun dışındaki tanımların kabul edilmediği belirtilmişti.

Kararnameye göre, federal fon alan tüm eğitim kurumları, trans sporcuların kadın spor müsabakalarına katılmalarına izin vermeleri halinde söz konusu fonları kaybedecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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