2050'de dünyanın en kalabalık 15 ülkesi! Zirvedeki değişim şaşırtacak
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanan "Dünya Nüfus Beklentileri" raporu, 2050 yılına gelindiğinde küresel demografik dengelerin köklü bir biçimde değişeceğini ortaya koydu.
Doğu Asya ve Avrupa'da doğum oranlarının düşmesi ve nüfus artış hızının gerilemesi beklenirken; Güney Asya ile Sahra Altı Afrikası'nda yaşanacak nüfus patlaması dünyanın en kalabalık ülkeleri sıralamasını yeniden şekillendirecek.
Afrika ve Güney Asya ülkeleri yükselişte
BM projeksiyonlarına göre Hindistan 1,68 milyar nüfusla dünyanın en kalabalık ülkesi konumunu pekiştirirken, Çin 1,26 milyar ile ikinci sırada yer alıyor. Liste genelinde özellikle Nijerya, Etiyopya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Tanzanya gibi Afrika ülkelerinin hızlı tırmanışı dikkat çekiyor.
BM verilerine göre 2050 yılında dünyanın en kalabalık 15 ülkesi ve tahmini nüfusları:
Hindistan: 1,68 Milyar
Çin: 1,26 Milyar
Amerika Birleşik Devletleri: 381 Milyon
Pakistan: 372 Milyon
Nijerya: 359 Milyon
Endonezya: 321 Milyon
Etiyopya: 225 Milyon
Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 218 Milyon
Brezilya: 217 Milyon
Bangladeş: 215 Milyon
Mısır: 162 Milyon
Meksika: 149 Milyon
Rusya: 136 Milyon
Filipinler: 134 Milyon
Tanzanya: 130 Milyon