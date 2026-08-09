2050'de dünyanın en kalabalık 15 ülkesi! Zirvedeki değişim şaşırtacak

Doğu Asya ve Avrupa'da doğum oranlarının düşmesi ve nüfus artış hızının gerilemesi beklenirken; Güney Asya ile Sahra Altı Afrikası'nda yaşanacak nüfus patlaması dünyanın en kalabalık ülkeleri sıralamasını yeniden şekillendirecek.

Afrika ve Güney Asya ülkeleri yükselişte

BM projeksiyonlarına göre Hindistan 1,68 milyar nüfusla dünyanın en kalabalık ülkesi konumunu pekiştirirken, Çin 1,26 milyar ile ikinci sırada yer alıyor. Liste genelinde özellikle Nijerya, Etiyopya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Tanzanya gibi Afrika ülkelerinin hızlı tırmanışı dikkat çekiyor.

BM verilerine göre 2050 yılında dünyanın en kalabalık 15 ülkesi ve tahmini nüfusları:

Hindistan: 1,68 Milyar

Çin: 1,26 Milyar

Amerika Birleşik Devletleri: 381 Milyon

Pakistan: 372 Milyon

Nijerya: 359 Milyon

Endonezya: 321 Milyon

Etiyopya: 225 Milyon

Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 218 Milyon

Brezilya: 217 Milyon

Bangladeş: 215 Milyon

Mısır: 162 Milyon

Meksika: 149 Milyon

Rusya: 136 Milyon

Filipinler: 134 Milyon

Tanzanya: 130 Milyon