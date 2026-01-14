21 Milyon dolarlık hasar, infaz edilen yaralılar... İşte İran'da terörist grupların verdiği zararın boyutu!

İran’da son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin resmî makamlarca hazırlanan kapsamlı rapor, provokatör ve terörist grupların ülke genelinde yarattığı tahribatı gözler önüne serdi. Sağlık birimlerinden ibadethanelere, kamu araçlarından sivil konutlara kadar uzanan saldırıların ayrıntılarıyla yer aldığı raporda; şiddetin ulaştığı vahim boyutlar ve güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen operasyonlar verilerle paylaşıldı. Raporda ayrıca, yaşanan olayların toplumsal huzuru bozmaya yönelik bir "beşinci kol faaliyeti" olduğuna dikkat çekildi.

Resmî makamlar tarafından yayımlanan rapor şu şekilde:

•⁠ ⁠Üç gün içinde 180 ambulansa saldırı düzenlendi.

•⁠ ⁠Camiler, imamzadeler ve İsfahan’ın Şahinşehr kentindeki Sünni ehli sünnet medresesi de dâhil olmak üzere 300 ibadethaneye saldırı gerçekleştirildi.

•⁠ ⁠Tahran kentinde 3.000 milyar tümen (yaklaşık 21 milyon ABD doları) tutarında maddi hasar meydana geldi.

•⁠ ⁠1.000’den fazla binek araç zarar gördü.

•⁠ ⁠Tahran Büyükşehir Belediyesine ait 89 otobüs hasar aldı.

•⁠ ⁠Ülke genelinde 180 bankaya saldırı düzenlendi; bunların yarısı tamamen tahrip edildi.

•⁠ ⁠50 itfaiye aracına saldırıldı ve ateşe verildi.

•⁠ ⁠Tahran’da 15 ticaret merkezi zarar gördü.

•⁠ ⁠Tahran’da halka ait 26 konut hasar gördü.

•⁠ ⁠Tahran eyaletinde 26 idari merkeze zarar verildi.

•⁠ ⁠Esnafa dükkânlarını kapatmaları yönünde tehditler yapıldı; uymayanların dükkânlarının yakılacağı söylendi. Reşt kentinde 200 dükkân yakıldı.

•⁠ ⁠Reşt kentinde bir sağlık merkezine saldırı düzenlendi ve iki kadın hemşire şehit oldu.

•⁠ ⁠Tahran’da Kızılay binasına saldırı düzenlendi ve bir Kızılay sağlık görevlisi şehit edildi.

•⁠ ⁠Yaralıların öldürülmesi: Halk yaralıları hastaneye götürmeye çalıştığında, saldırganlar “biz götürürüz” demiş, ancak daha sonra cesetleri bulunmuş ve infaz edilerek öldürüldükleri anlaşılmıştır. Bir bölgede öldürülmüş 11 yaralının cesedi bulunmuştur.

•⁠ ⁠Polis ve Besic (gönüllü milis) karargâhlarının yakılması, provokatörlerin başlıca hedefleri arasındaydı.

•⁠ ⁠Polis memurlarına ve güvenlik güçlerine yönelik hedef gözetilerek ateş açıldı.

•⁠ ⁠Yalnızca Perşembe ve Cuma gecelerinde, Tahran itfaiyesi 450 yangın söndürme operasyonu gerçekleştirdi.

•⁠ ⁠Şiraz kentinde 83 otobüs durağı, yüzlerce kentsel tabela ve şehir simgesi tahrip edildi.

Şehitler Vakfı Başkanı’nın açıklaması:

Terörist grupların uyguladığı şiddetin seviyesi son derece yüksekti. Savaş silahları, av tüfekleri, bıçak, balta ve kesici aletler kullanarak halka, güvenlik ve emniyet güçlerine karşı son derece vahşi ve acımasız yöntemlerle saldırılar düzenlediler. İnsanları yakmak, baş kesme, boğma ve baş bölgesine darbe gibi yöntemler terörist gruplar tarafından kullanıldı.

•⁠ ⁠Bir kamuoyu yoklamasına göre İran halkının %85’i olayların ve kargaşanın sona ermesini istiyor.

•⁠ ⁠Trump’ın ilk döneminde CIA Başkanı olan Mike Pompeo’nun attığı bir tweet:

“Yeni yılı İranlı protestoculara ve onlara eşlik eden Mossad ajanlarına tebrik ediyorum.”

•⁠ ⁠İsrail gazeteleri, protestocular arasında Farsça konuşan Mossad unsurlarının bulunduğunu iddia etti.

•⁠ ⁠Bu terörist hareketin arkasında ABD ve Siyonist rejimin müdahalesine dair çok güçlü belgeler bulunmaktadır.

•⁠ ⁠Yetkililerin açıklamasına göre Pazartesi günü(12 Ocak), terörist grupların ve provokatörlerin suçlarını kınamak amacıyla düzenlenen yürüyüşlere 26 milyon kişi katıldı. Tahran’daki katılımın 3 milyon kişi olduğu bildirildi.