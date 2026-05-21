228 kişiye mezar olan uçak kazası davasında yıllar sonra gelen karar: İki havacılık devi suçlu bulundu

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinden Fransa'nın başkenti Paris'e doğru yola çıkan ve Atlas Okyanusu'na düşen AF447 sefer sayılı uçağın davasında yeni bir hukuki gelişme yaşandı. Davanın resmi olarak 2022'de başlamasının ardından Nisan 2023'te verilen beraat kararları savcılar tarafından temyize taşınmıştı. Dosyayı yeniden inceleyen mahkeme heyeti, şirketlerin suçsuz olduğuna yönelik eski kararı bozarak ulusal hava yolu şirketi Air France ile havacılık şirketi Airbus'ı "taksirle ölüme neden olmaktan" suçlu buldu.

AİLELER PİTOT TÜPLERİNE VE EĞİTİMSİZLİĞE DİKKAT ÇEKTİ

Yargılama süreci boyunca Airbus ve Air France kendilerine yöneltilen suçlamaları defalarca reddetti. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerinin avukatları ise mahkemedeki savunmalarında teknik ihmallere dikkat çekti. Avukatlar, her iki şirketin de uçuş hızını ölçmek için kullanılan pitot tüplerindeki kronik sorundan önceden haberdar olduğunu, ayrıca pilotların bu tür yüksek irtifa acil durumlarıyla başa çıkmak için gerekli eğitimi almadığını savundu.

Fransız araştırmacılar tarafından hazırlanan nihai kaza raporunda, trajedinin sadece mekanik arızalarla değil, bunu izleyen insan hatalarıyla meydana geldiği belgelendi. Raporda, buz kristallerinin uçağın pitot tüplerini tıkama ihtimalinin yüksek olduğu, bu durumun otomatik pilotun devre dışı kalmasına yol açtığı belirtildi. Mürettebatın, hava hızı ölçümlerini gösteren cihazlar arasındaki tutarsızlıklara yanlış tepki verdiği ifade edildi. Pilot ve yardımcı pilot arasındaki zayıf iletişimin yanı sıra, sorunu düzeltme konusundaki eğitim eksikliğinin de etkisiyle uçağın mürettebat tarafından düzeltilemeyen bir duruma girdiği tespit edildi.

FRANSIZ HAVACILIK TARİHİNİN EN ÖLÜMCÜL KAZASI

1 Haziran 2009 tarihinde seferini gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçak, okyanus üzerindeki fırtına sırasında radarlardan kayboldu. Yapılan incelemelerde uçağın 11 bin 580 metre yükseklikten suya düştüğü belirlendi. Kaza; çoğunluğunu Fransa, Brezilya ve Almanya vatandaşlarının oluşturduğu 216 yolcu ve 12 mürettebatın tamamının hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı ve Fransız havacılık tarihinin en ölümcül kazası olarak kayıtlara geçti.

Kayıp uçağın enkazı, 10 bin kilometrekarelik geniş bir deniz tabanında yapılan uzun arama çalışmaları sonucunda bulunabildi. Olayın nasıl gerçekleştiğini aydınlatan kara kutuya ise aylar süren aramaların ardından ancak 2011 yılında ulaşılabildi.