23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Almanya'nın Köln şehrinde de kutlanıyor. Çok sayıda sanat, kültür ve dans topluluklarının renk kattığı etkinliklere 2 bin 500 çocuk katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yalnızca yurtta değil dünyada da kutlanıyor.O adreslerden biri de Almanya'nın Köln şehri oldu.Köln şehrindeki Engelshof Halk merkezindeki kutlamalara 2 bin 500'ü çocuk 6 bine yakın kişi katıldı. 23 Nisan etkinliğinde büyük coşku vardı.Çocukların sahne aldığı kutlamalarda çeşitli gösteriler yapıldı.Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes'de kutlamalara katılarak bir konuşma yaptı.Atatürk Kültür Evi tarafından düzenlenen etkinliklere sanat, kültür ve dans toplulukları da renk kattı.Atatürk Kültür Evi Merkezi Başkanı Alper İnci, Ulusal Kanal'a yaptığı açıklamada çocukların Atatürk'ü tanımasının önemine vurgu yaptı.