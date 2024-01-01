29 İsrail Askeri "Operasyonel Kazalarda" Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nde, İsrail ordusundan 18'i "dost ateşi"yle olmak üzere, "operasyonel kazalarda" toplam 29 askerin öldüğü bildirildi.

29 İsrail Askeri "Operasyonel Kazalarda" Hayatını Kaybetti
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İsrail, Gazze'deki saldırılarını sürüyor. Gazze direnişi, İsrail ordusuna büyük kayıplar verdirirken, İsrail ordusunun operasyonel kabiliyeti de zayıflıyor. İsrail ordusu, bugüne kadar Gazze'deki saldırılarında 29 askerini "operasyonel kaza" sonucu kaybetti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ordunun verilerine dayandırdığı haberinde, Gazze Şeridi'ne kara saldırılarının başladığı 27 Ekim'den bu yana, "operasyonel kazalarda" 29 askerin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Haberde, 18 askerin "dost ateşiyle" 2 askerin ateş açılması ve 9 askerin ise "mühimmat, silah ve ezilme" kazaları sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne saldırıların ilk başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrailli asker sayısının, 172'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506'ya yükseldiğini belirtmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # gazze
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