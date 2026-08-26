298 kayıp vakasında şok detay: Polis memuru dosyaları sahte bilgiyle kapatmış

Korea Herald gazetesinde yer alan habere göre, Jeju Seobu Polis Merkezi'nde görev yapan ve soyadı "Bu" olarak kamuoyuna duyurulan memur; görevini ihmal etmek, resmi elektronik kayıtlarda sahtecilik yapmak ve kamu görevini engellemek suçlamalarıyla gözaltına alındı.

GERÇEĞE AYKIRI BEYANLA DOSYALARI KAPATMIŞ

İddialara göre Bu, kayıp kişilerle iletişime geçtiğini ve onların güvende olduğunu doğruladığını gerçeğe aykırı biçimde rapor ederek bazı dosyaları sonuçlandırdı. Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı'nın konuya ilişkin açıklamasında, Jeju Seobu Polis Merkezi'nin müdürüyle birlikte dedektiflik biriminin sorumlusu ve kayıp vakalarına bakan ekip liderinin de görevden alındığı bildirildi. Açıklamada ayrıca bu isimlerin, dosya inceleme süreçlerini yeterince denetleyip denetlemediğinin araştırma konusu yapıldığı vurgulandı. Hakkındaki iddiaları ise polis memurunun kabul etmediği kaydedildi.

Soruşturmayı tetikleyen vakalardan birinin merkezinde 37 yaşındaki Jang Mi-ran var. Jang'ın cansız bedenine, kayboluşunun üzerinden tam 104 gün geçtikten sonra ulaşıldı. Ulusal Polis Teşkilatı'nın paylaştığı bilgilere göre, memur Bu'nun Jang ile görüştüğü ve ailesinin kızlarının yerinin açıklanmasını istemediğini öne sürerek dosyayı kapattığı belirlendi.

298 DOSYA TEK TEK MASAYA YATIRILIYOR

Bu'nun sorumlu olduğu toplam 298 kayıp vakası, aynı türde bir usulsüzlük yaşanıp yaşanmadığının anlaşılması için polis tarafından yeniden incelemeye alındı. Basına sızan bilgilere göre bu dosyalardan yaklaşık 10 tanesinde kapatma işleminin kurallara aykırı yapılmış olabileceği düşünülüyor.

Skandalın gün yüzüne çıkmasının ardından ülke genelindeki polis birimleri de geçmişte kapatılmış kayıp dosyalarını yeniden gözden geçirme sürecini başlattı. Bu kapsamda Busan'da Ocak 2024 ile Temmuz 2026 arasında yapılan 25 bin 605 kayıp başvurusundan 25 bin 376'sı yeniden değerlendirmeye alınırken, Seul'de de 2024'ün Ocak ayından bu yana işlem gören yaklaşık 92 bin 800 dosya inceleme sürecine dahil edildi.