3 binden fazla kişi dava etti: Şirket kanser riskini yıllarca gizledi!

ABD merkezli Johnson & Johnson şirketi, bebek pudrasında asbest bulunduğu iddiasıyla İngiltere’de 3 binden fazla kişi tarafından dava edildi. Şirket, ürünün kansere yol açmadığını savundu.

Ebru Gül Müezzinoğlu
ABD merkezli Johnson & Johnson şirketi, bebek pudrasında asbest bulunduğu iddiasıyla İngiltere’de 3 binden fazla kişi tarafından dava edildi. Davacılar, şirketin asbestle kirlenmiş talk pudrasını bilerek sattığını ve bu durumun kanser vakalarına yol açtığınıöne sürdü.

Dava, Londra Yüksek Mahkemesi’nde görülecek. İngiliz basınında yer alan bilgilere göre, KP Law tarafından açılan toplu davada Johnson & Johnson ile 2023’te bu şirketten ayrılan Kenvue UK, 1965–2023 yılları arasında yumurtalık kanseri ve mezotelyomaya (akciğer zarı kanseri) neden olduğu iddia edilen ürünleri satmakla suçlanıyor.

“KANSEROJEN LİFLER GİZLENDİ” İDDİASI

Davacılara göre, Johnson & Johnson’ın bebek pudrası asbest dahil kanserojen lifler içeriyordu ve şirket bu riski yıllarca tüketicilerden gizledi. Şirketin eski iştiraki Kenvue ise ürünün “asbest içermediğini ve kansere neden olmadığını” savundu.

DEV TAZMİNAT KARARI

Johnson & Johnson, geçen hafta Kaliforniya’da görülen başka bir davada, mezotelyoma nedeniyle yaşamını yitiren bir kadının ailesine 966 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm edilmişti.
Bu karar, şirkete karşı verilen en yüksek tazminat kararı olarak kayıtlara geçti.

ÜRETİM FORMÜLÜ DEĞİŞTİRİLDİ

Şirket, ABD’de talk bazlı ürünlerini kullandıktan sonra kansere yakalandıklarını öne süren çok sayıda kişi tarafından da benzer davalarla karşı karşıya. Johnson & Johnson, 2020’de ABD’de, 2023’te ise dünya genelinde talk bazlı bebek pudrasının satışını durdurdu ve ürünün formülünü mısır nişastası bazlı hale getirdi.

