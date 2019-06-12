3 müttefik ülke Azerbaycan'da bir araya geldi. Gürcistan-Azerbaycan ve Türkiye savunma bakanları, iş birliği kapsamında önemli kararlar aldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 3 ülke arasında derinleşen ve zenginleşen iş birliğinin olduğunu söyledi.





"7. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Üçlü Görüşme Toplantısı"nın ardından bakanlar kameraların karşına geçti. Alınan kararlara ilişkin bilgi verildi.



İmza töreni sonrasında konuşan Akar, 3 ülkenin arasındaki iş birliğinin genişleyeceği yönünde mesaj verdi.



Akar, 3 ülkenin yaptığı anlaşmaların bölge açısından da önemli olduğuna vurgu yaptı.



Ayrıca Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria ile Şehitler Anıtı'na, ardından da Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in büstüne çiçek bıraktı.





ulusal.com.tr 3 dost ülke Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan toplantıda bir araya geldi. İş birliği kapsamında önemli adımlar atıldı."7. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Üçlü Görüşme Toplantısı"nın ardından bakanlar kameraların karşına geçti. Alınan kararlara ilişkin bilgi verildi.İmza töreni sonrasında konuşan Akar, 3 ülkenin arasındaki iş birliğinin genişleyeceği yönünde mesaj verdi.Akar, 3 ülkenin yaptığı anlaşmaların bölge açısından da önemli olduğuna vurgu yaptı.Ayrıca Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria ile Şehitler Anıtı'na, ardından da Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in büstüne çiçek bıraktı.