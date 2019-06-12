3 dost ülke Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan toplantıda bir araya geldi. İş birliği kapsamında önemli adımlar atıldı.
"7. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Üçlü Görüşme Toplantısı"nın ardından bakanlar kameraların karşına geçti. Alınan kararlara ilişkin bilgi verildi.
İmza töreni sonrasında konuşan Akar, 3 ülkenin arasındaki iş birliğinin genişleyeceği yönünde mesaj verdi.
Akar, 3 ülkenin yaptığı anlaşmaların bölge açısından da önemli olduğuna vurgu yaptı.
Ayrıca Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria ile Şehitler Anıtı'na, ardından da Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in büstüne çiçek bıraktı.
ulusal.com.tr
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