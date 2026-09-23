330 bin çocuk tahminiyle gündeme gelmişti! Katolik Kilisesi'ndeki çocuk istismarının bilançosu açıklandı

Fransa'da Katolik Kilisesi bünyesinde geçmişte yaşanan cinsel istismar vakalarının mağdurları için kurulan Bağımsız Ulusal Tanıma ve Tazminat Kurulu (INIRR), faaliyette bulunduğu 5 yılın bilançosunu açıkladı. INIRR Başkanı Marie Derain de Vaucresson'un aktardığına göre, kurumun kurulduğu tarihten bu yana toplam bin 969 mağdur başvuruda bulundu. Bu süre zarfında mağdurlara toplam 44 milyon euro ödeme yapıldı; kişi başına verilen tazminat ise 60 bin euroya kadar yükseldi.

Başvuruların büyük çoğunluğu, bugün yaklaşık 60 yaşında olan erkeklerden geldi. Yalnızca 2025 yılında tazminat taleplerinde yüzde 35 artış kaydedildi. Bu artışın arkasında, Katolik eğitim kurumlarında geçmişte yaşanan cinsel ve fiziksel şiddet vakalarının yeniden gündeme gelmesi bulunuyor.

Kilise tarafından finanse edilmesine karşın kararlarını bağımsız şekilde alan INIRR, çocukluk döneminde kilise bünyesinde cinsel istismara uğrayan kişilerin başvurularını inceleyerek mağdurların yaşadıklarının resmen tanınmasını ve uygun görülen durumlarda maddi tazminat verilmesini sağladı. Kurumun daha önce açıkladığı verilere göre, incelenen vakaların yüzde 52'sinde mağdurlar en az bir kez tecavüze, yüzde 46'sında ise cinsel saldırıya maruz kaldı. Vakaların yarısından fazlasında istismarın 1 ila 5 yıl boyunca sürdüğü belirlendi.

INIRR'IN GÖREV SÜRESİ 31 AĞUSTOS'TA SONA ERDİ

INIRR Başkanı Derain de Vaucresson, başvuru sürecinin mağdurlar açısından psikolojik olarak ağır olabildiğine dikkat çekti ve geçmişte yaşananların yeniden anlatılmasının travmaları tekrar ortaya çıkarabildiğini vurguladı.

Kurum, faaliyete geçtiği ilk dönemlerde ayda 100 ila 250 arasında başvuru almıştı. Mağdurlara süreç boyunca özel olarak görevlendirilen danışmanlar eşlik etti. Başvurular değerlendirildikten sonra maddi tazminatın yanı sıra, mağdurun yaşadıklarının resmen tanındığını gösteren bir belge de verildi.

Beş yıllık bir süre için oluşturulan INIRR'nin yeni başvuru kabul etme görevi 31 Ağustos itibarıyla sona erdi. Kurum, bu tarihten önce yapılan başvuruların dosyalarını sonuçlandırmayı sürdürecek. INIRR'nin yerini 1 Eylül'de Kilisede Cinsel Şiddet Mağdurlarına Destek Ulusal Bağımsız Kurumu (INIAVE) aldı. Kalıcı olarak kurulan bu yeni yapı, Kilise bünyesinde cinsel şiddete maruz kalan mağdurların tanınma ve onarım süreçlerini üstlenecek.

2021'DEKİ RAPORLA İSTİSMARIN BOYUTU GÜN YÜZÜNE ÇIKMIŞTI

Fransa'da Katolik Kilisesi bünyesinde yaşanan cinsel istismarların boyutu, 2021 yılında yayımlanan kapsamlı bir raporla ortaya çıkmıştı. Jean-Marc Sauvé başkanlığındaki Kilisede Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CIASE), 1950-2020 yılları arasında yaklaşık 330 bin çocuğun rahipler, din görevlileri veya Kiliseye bağlı kurumlarda görev yapan kişiler tarafından cinsel istismara uğradığını ortaya koymuştu. Raporun ardından Fransa Piskoposlar Konferansı, Kilisenin yaşanan cinsel şiddet olaylarındaki "kurumsal sorumluluğunu" ve istismarların "sistemik boyutunu" kabul etti. Bu kabulün ardından, 2021 yılı sonunda mağdurların yaşadıklarının tanınması ve zararlarının giderilmesi amacıyla INIRR kuruldu.

Fransa'da Kilise ve Katolik kurumlarındaki cinsel istismar tartışmaları, son yıllarda ortaya çıkan yeni vakalarla yeniden alevlendi. Ülkenin en tanınmış din adamlarından biri olan ve yoksullukla mücadele amacıyla Emmaüs hareketini kuran Katolik rahip Abbé Pierre hakkında, 2024 yılından itibaren çok sayıda cinsel saldırı ve taciz suçlaması gündeme geldi. Emmaüs tarafından yayımlanan ilk raporda 7 kadının tanıklığına yer verilmiş, kadınlardan birinin olayların başladığı dönemde 16-17 yaşlarında olduğu aktarılmıştı. 2007 yılında hayatını kaybeden ve uzun yıllar Fransa'nın en saygın isimlerinden biri olarak görülen Abbé Pierre hakkındaki suçlamalar ülkede büyük yankı uyandırmıştı.

Fransa'nın güneybatısındaki Notre-Dame de Bétharram Katolik okulunda onlarca yıl boyunca yaşandığı öne sürülen fiziksel ve cinsel şiddet vakaları da tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Haziran ayında yayımlanan bağımsız komisyon raporunda, okulda şiddete maruz kalanların sayısının 700 ile bin 500 arasında olabileceği tahmin edildi.