330 bin çocuk tahminiyle gündeme gelmişti! Katolik Kilisesi'ndeki çocuk istismarının bilançosu açıklandı

Fransa'da çocukluk döneminde Katolik Kilisesi bünyesinde cinsel istismara uğrayan mağdurlar için kurulan Bağımsız Ulusal Tanıma ve Tazminat Kurulu (INIRR), 5 yıllık bilançosunu açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
330 bin çocuk tahminiyle gündeme gelmişti! Katolik Kilisesi'ndeki çocuk istismarının bilançosu açıklandı
Yayınlanma:

Fransa'da Katolik Kilisesi bünyesinde geçmişte yaşanan cinsel istismar vakalarının mağdurları için kurulan Bağımsız Ulusal Tanıma ve Tazminat Kurulu (INIRR), faaliyette bulunduğu 5 yılın bilançosunu açıkladı. INIRR Başkanı Marie Derain de Vaucresson'un aktardığına göre, kurumun kurulduğu tarihten bu yana toplam bin 969 mağdur başvuruda bulundu. Bu süre zarfında mağdurlara toplam 44 milyon euro ödeme yapıldı; kişi başına verilen tazminat ise 60 bin euroya kadar yükseldi.

Başvuruların büyük çoğunluğu, bugün yaklaşık 60 yaşında olan erkeklerden geldi. Yalnızca 2025 yılında tazminat taleplerinde yüzde 35 artış kaydedildi. Bu artışın arkasında, Katolik eğitim kurumlarında geçmişte yaşanan cinsel ve fiziksel şiddet vakalarının yeniden gündeme gelmesi bulunuyor.

Kilise tarafından finanse edilmesine karşın kararlarını bağımsız şekilde alan INIRR, çocukluk döneminde kilise bünyesinde cinsel istismara uğrayan kişilerin başvurularını inceleyerek mağdurların yaşadıklarının resmen tanınmasını ve uygun görülen durumlarda maddi tazminat verilmesini sağladı. Kurumun daha önce açıkladığı verilere göre, incelenen vakaların yüzde 52'sinde mağdurlar en az bir kez tecavüze, yüzde 46'sında ise cinsel saldırıya maruz kaldı. Vakaların yarısından fazlasında istismarın 1 ila 5 yıl boyunca sürdüğü belirlendi.

INIRR'IN GÖREV SÜRESİ 31 AĞUSTOS'TA SONA ERDİ

INIRR Başkanı Derain de Vaucresson, başvuru sürecinin mağdurlar açısından psikolojik olarak ağır olabildiğine dikkat çekti ve geçmişte yaşananların yeniden anlatılmasının travmaları tekrar ortaya çıkarabildiğini vurguladı.

Kurum, faaliyete geçtiği ilk dönemlerde ayda 100 ila 250 arasında başvuru almıştı. Mağdurlara süreç boyunca özel olarak görevlendirilen danışmanlar eşlik etti. Başvurular değerlendirildikten sonra maddi tazminatın yanı sıra, mağdurun yaşadıklarının resmen tanındığını gösteren bir belge de verildi.

Beş yıllık bir süre için oluşturulan INIRR'nin yeni başvuru kabul etme görevi 31 Ağustos itibarıyla sona erdi. Kurum, bu tarihten önce yapılan başvuruların dosyalarını sonuçlandırmayı sürdürecek. INIRR'nin yerini 1 Eylül'de Kilisede Cinsel Şiddet Mağdurlarına Destek Ulusal Bağımsız Kurumu (INIAVE) aldı. Kalıcı olarak kurulan bu yeni yapı, Kilise bünyesinde cinsel şiddete maruz kalan mağdurların tanınma ve onarım süreçlerini üstlenecek.

2021'DEKİ RAPORLA İSTİSMARIN BOYUTU GÜN YÜZÜNE ÇIKMIŞTI

Fransa'da Katolik Kilisesi bünyesinde yaşanan cinsel istismarların boyutu, 2021 yılında yayımlanan kapsamlı bir raporla ortaya çıkmıştı. Jean-Marc Sauvé başkanlığındaki Kilisede Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CIASE), 1950-2020 yılları arasında yaklaşık 330 bin çocuğun rahipler, din görevlileri veya Kiliseye bağlı kurumlarda görev yapan kişiler tarafından cinsel istismara uğradığını ortaya koymuştu. Raporun ardından Fransa Piskoposlar Konferansı, Kilisenin yaşanan cinsel şiddet olaylarındaki "kurumsal sorumluluğunu" ve istismarların "sistemik boyutunu" kabul etti. Bu kabulün ardından, 2021 yılı sonunda mağdurların yaşadıklarının tanınması ve zararlarının giderilmesi amacıyla INIRR kuruldu.

Fransa'da Kilise ve Katolik kurumlarındaki cinsel istismar tartışmaları, son yıllarda ortaya çıkan yeni vakalarla yeniden alevlendi. Ülkenin en tanınmış din adamlarından biri olan ve yoksullukla mücadele amacıyla Emmaüs hareketini kuran Katolik rahip Abbé Pierre hakkında, 2024 yılından itibaren çok sayıda cinsel saldırı ve taciz suçlaması gündeme geldi. Emmaüs tarafından yayımlanan ilk raporda 7 kadının tanıklığına yer verilmiş, kadınlardan birinin olayların başladığı dönemde 16-17 yaşlarında olduğu aktarılmıştı. 2007 yılında hayatını kaybeden ve uzun yıllar Fransa'nın en saygın isimlerinden biri olarak görülen Abbé Pierre hakkındaki suçlamalar ülkede büyük yankı uyandırmıştı.

Fransa'nın güneybatısındaki Notre-Dame de Bétharram Katolik okulunda onlarca yıl boyunca yaşandığı öne sürülen fiziksel ve cinsel şiddet vakaları da tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Haziran ayında yayımlanan bağımsız komisyon raporunda, okulda şiddete maruz kalanların sayısının 700 ile bin 500 arasında olabileceği tahmin edildi.

12 binden 65 bin yolcuya: Kocaeli'de raylı sistem büyüyor12 binden 65 bin yolcuya: Kocaeli'de raylı sistem büyüyorYurt
KOOP Market’te kat kat fırsat! 28 Eylül’e kadar geçerli indirimli ürünler belli olduKOOP Market’te kat kat fırsat! 28 Eylül’e kadar geçerli indirimli ürünler belli olduMarket
fransa
Günün Manşetleri
Kırmızı bültenle aranan 76 suçlu getirildi
Manisa'daki lise saldırısında şoke eden ayrıntılar!
Kocaeli'de raylı sistem büyüyor
Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon!
Meteoroloji 14 ili sarı kodla uyardı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuştu
Vatan Partisi'nden havayollarının İran kararına tepki
İran'ı hedef aldı, mühimmat sıkıntısı iddialarını reddetti
Yıllar önce yazdığı mektup yeniden gündemde!
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan açıklama!
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında zirve! Gram altın kaç TL oldu? İşte 23 Eylül 2026 canlı ve güncel rakamlar Altın fiyatlarında zirve! Gram altın kaç TL oldu? İşte 23 Eylül 2026 canlı ve güncel rakamlar
800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
23 Eylül 2026 akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzine ve motorine zam var mı? 23 Eylül 2026 akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzine ve motorine zam var mı?
Meteoroloji 14 ili sarı kodla uyardı! Meteoroloji 14 ili sarı kodla uyardı!
KOOP Market’te kat kat fırsat! KOOP Market’te kat kat fırsat!