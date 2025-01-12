35 yıl sonra ilk şap salgını

Almanya'da 35 yıl sonra ilk kez görülen şap hastalığı nedeniyle Brandenburg eyaletinde hayvan nakli yasaklandı.

Mert Sagit Mert Sagit
35 yıl sonra ilk şap salgını
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Almanya'nın Brandenburg eyaletinde bir manda sürüsünde şap hastalığının tespit edilmesinin ardından Berlin'deki hayvanat bahçesi, hayvan parkı ve çocuk çiftlikleri, şap hastalığı nedeniyle kapatıldı.

Brandenburg Eyaleti Çiftçiler Birliği Başkanı Henrik Wendorff, şap hastalığının ülkede yayılması durumunda çiftçiler için bir felaket olacağını söyledi. Wendorff, “Bir bölgede salgın varsa, hızla ticaretin dışında bırakılır. Bunun birçok mali sonucu olur” dedi.

Berlin eyalet hükümeti, şap hastalığının yayılmasını önlemek için çift tırnaklı hayvanların 17-26 Ocak'ta gerçekleşecek tarım fuarına katılmasını yasakladı.

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Kaynak: DHA

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