359 kişiyi taşıyan feribot sulara gömüldü! Ölü sayısı artıyor
Filipinler'in güneyinde yüzlerce yolcuyu taşıyan feribot, açık denizde yaşanan teknik sorunların ardından sulara gömüldü. Bölgede tam bir can pazarı yaşanırken kayıp yolcular için zamana karşı yarış başladı.
Filipinler'de Zamboagna Limanı'ndan hareket ederek Bangsomoro Özerk Bölgesi'ne bağlı Sulu vilayetinin merkezi Jolo Adası'na gitmekte olan "M/V Trisha Kerstin 3" isimli feribot, rotası üzerindeki Hadji Muhtamad beldesine bağlı Pilas Adası açıklarında battı.
Yaşanan faciada ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti.
Filipinler Sahil Güvenliği, kazaya ilişkin detaylı bir rapor paylaştı. Açıklamaya göre feribotta 332 yolcu ve 27 mürettebat olmak üzere toplam 359 kişi bulunuyordu.
Bölgeye sevk edilen ekiplerin yürüttüğü yoğun arama kurtarma çalışmaları sonucunda şu ana kadar 316 kişi sudan sağ olarak çıkarıldı. Yetkililer, 43 kişinin halen kayıp olduğunu ve arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kazanın teknik bir arıza sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor. Yaklaşık 117 milyon nüfuslu bir takımada ülkesi olan Filipinler, sık sık deniz kazalarıyla gündeme geliyor. Aynı bölgede 2023 yılında yine Zamboagna'dan Sulu vilayetine sefer yapan bir feribotta yangın çıkmış ve olayda 30'dan fazla kişi yaşamını yitirmişti.