359 kişiyi taşıyan feribot sulara gömüldü! Ölü sayısı artıyor

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kazanın teknik bir arıza sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor. Yaklaşık 117 milyon nüfuslu bir takımada ülkesi olan Filipinler, sık sık deniz kazalarıyla gündeme geliyor. Aynı bölgede 2023 yılında yine Zamboagna'dan Sulu vilayetine sefer yapan bir feribotta yangın çıkmış ve olayda 30'dan fazla kişi yaşamını yitirmişti.