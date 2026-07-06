39 saniye arayla gelen felaket: 31 bin kişi aranıyor! Venezuela'da enkaz altında zaman daralıyor

Ülkeyi sarsan afete ilişkin son resmi verileri paylaşan Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, can kaybı ve yaralı sayısındaki korkunç artışı gözler önüne serdi.

Saha ekiplerinin enkaz altındaki zamana karşı yarışı devam ederken, sivil oluşumların topladığı kayıp verileri facianın boyutunun çok daha büyüebileceğini gösteriyor.

MECLİS BAŞKANI RESMİ RAKAMLARI AÇIKLADI

Sosyal medya hesabı üzerinden ulusa ve dünya kamuoyuna seslenen Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, deprem bölgesindeki son durumun lojistik ve insani bilançosunu şu verilerle aktardı:

Can Kaybı: 3 bin 342 kişi hayatını kaybetti.

Yaralı Sayısı: 16 bin 740 kişi tedavi altında.

Enkazdan Kurtarılanlar: Ekipler bugüne kadar 6 bin 462 kişiyi sağ olarak çıkardı.

Evini Kaybedenler: 17 bin 345 kişi evsiz kaldı. Bölgede acil koduyla 79 geçici barınma merkezi (çadır ve konteyner kent) kuruldu.

Rodriguez ayrıca, devlet imkanlarının seferber edildiğini belirterek 86 bin 794 aileye insani yardım ulaştırıldığını; sahada 9 bin 585 ton gıda ile 669 bin 8 litre su dağıtıldığını kaydetti. Afet bölgesinde ordu ve polisten toplam 29 bin 567 personel ile 27 bin 482 gönüllü koordineli olarak görev yapıyor.

SİVİL PLATFORMLARDA 31 BİNİ AŞKIN KAYIP BİLDİRİMİ

Yerel basında çıkan haberlere göre, hükümet kayıp ihbarlarının tek bir merkezde toplanması için resmi bir telefon hattı ve dijital altyapı oluşturdu ancak henüz akıbeti belirsiz kişilere dair resmi bir sayı telaffuz etmedi.

Korkutan Sivil Girişim Raporu: Resmi makamların sessizliğine karşılık, kayıp yakınlarının koordinasyonu için kurulan "Venezuela Depremi Kayıpları" (Desaparecidos Terremoto Venezuela) adlı sivil girişimin internet sitesinde durumun vehameti ortaya çıktı. Platformun veri tabanına şu ana kadar 31 binden fazla kişi için resmi kayıp başvurusu girildiği bildirildi. Bu durum, ölü sayısının önümüzdeki günlerde katlanarak artabileceği endişesini doğuruyor.

MADDİ HASAR 6,7 MİLYAR DOLAR

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da gerçekleşen depremlerin büyüklüklerini 7,2 ve 7,5 olarak duyurmuş, sarsıntıların 39 saniye arayla yaşandığını açıklamıştı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yapılan ilk finansal hasar tespit çalışmalarında ise depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel yıkımın maliyeti 6,7 milyar dolar olarak hesaplandı. Uluslararası yardım ekiplerinin de destek verdiği bölgede arama kurtarma çalışmaları kritik noktalarda yoğunlaşarak sürüyor.