3D baskıyla inşa edilen en yüksek kule İsviçre'de açıldı

İsviçre’nin güneydoğusunda, Grisons kantonuna bağlı Mulegns köyü, 20 Mayıs 2025’te açılışı yapılan etkileyici bir yapıyla adını dünyaya duyurdu. Tor Alva, yani Romanşça adıyla "Beyaz Kule", 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle inşa edilen dünyanın en yüksek kulesi olma unvanını taşıyor. Beş katlı bu yapı, mimarlık, kültür ve teknolojiyi benzersiz bir biçimde harmanlıyor.

Marketing Türkiye'ye göre, ETH Zürih ve Origen Kültür Vakfı'nın ortak girişimiyle hayata geçirilen proje, nüfusu azalan Mulegns köyünü kültürel bir merkez haline getirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda kırsal kalkınmanın mimariyle nasıl desteklenebileceğine dair güçlü bir örnek sunuyor.

ESTETİĞİN VE YAPAY ZEKANIN BULUŞMASI

Kulenin mimari tasarımı, ETH Zürih’ten Prof. Dr. Benjamin Dillenburger ve Michael Hansmeyer’in imzasını taşıyor. Filigran görünümlü 32 adet beton sütunla çevrili yapı, yüksekliği ve detaylarıyla gotik katedralleri andırıyor. Sütunların her biri, ayrı ayrı 3D yazıcıda basıldı ve bu yöntem sayesinde her biri özgün biçimlere sahip.

Kulenin merkezinde yer alan kubbeli tiyatro alanı, "Cupola", 32 kişilik kapasitesiyle performans sanatları için etkileyici bir mekân sunuyor. Ziyaretçiler spiral merdivenlerden geçerken ışık ve karanlık arasında gidip gelen odalarla etkileşimli bir deneyim yaşıyor.

3D TEKNOLOJİSİYLE GELECEK MİMARİSİNE AÇILAN YOL

Tor Alva sadece mimari bir yapı değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tasarlanmış bir mühendislik harikası. 3D baskı sayesinde hem malzeme kullanımı optimize edilmiş hem de geleneksel inşaat kalıplarının dışına çıkılmış. Beton kullanımı kontrollü biçimde azaltılırken, atık miktarı da minimuma indirildi.

Her sütunun dijital ortamda bireysel olarak modellenmesi, mimaride parametrik tasarımın geldiği noktayı gözler önüne seriyor.