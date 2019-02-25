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400 ABD askeri ve zırhlılar Bulgaristan'a geliyor

ABD, Bulgaristan'da tam 8 ay sürecek tatbikat yapacak. Açıklamayı Bulgar Savunma Bakanlığı yaptı. Tatbikat için ülkeye gelecek 400 ABD askeri güneydoğudaki Novo Selo'ya yerleştirilecek

400 ABD askeri ve zırhlılar Bulgaristan'a geliyor

Bulgaristan'da ABD'li askerlerin katılımıyla 8 ay süreli eğitim ve tatbikat düzenleneceği bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneydoğusundaki Novo Selo Amerikan-Bulgar Kara Kuvvetleri poligonunda tatbikat gerçekleştirilecek.

Bulgaristan'a sadece askerler değil, aynı zamanda ABD helikopterleri savaş helikopterleri ve zırhlı araçları da gelecek.

Bulgaristan'da 1962'de kurulan Novo Selo Kara Kuvvetleri Askeri Üssü, 2008'de ABD Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunulmuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #bulgaristan
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