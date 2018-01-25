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'4000 kişiyi işten çıkarabiliriz'

BBC'nin haberine göre, JPMorgan, Brexit sonrasında 4,000 çalışanın işine son verebilir.

'4000 kişiyi işten çıkarabiliriz'

JPMorgan'ın CEO'su Jamie Dimon, yaptığı açıklamada, Brexit sonrasında finansal hükümlerin ayrışması durumunda bankanın 4,000 çalışanın işine son verebileceğini belirtti.
 
Dimon, Brexit görüşmelerinde şu anki düzenlemelere yakın bir sonuca ulaşılamaması durumunda, uzun vadeli işgücü kaybı tahminlerini yukarı yönlü revize edeceğini duyurdu. Dimon, böyle bir senaryonun Londra'yı bir finans merkezi olarak kötü etkileyeceğini sözlerine ekledi. 
 
JPMorgan, uzun vadeli işgücü kaybı tahminlerini 500 ve 1,000 arasına revize etmişti. 

Etiketler; #bbc #JPMorgan #brexit #Jamie Dimon
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