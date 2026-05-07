4,5 Metrelik dev timsahın midesinden çıkanlar kan dondurdu

Güney Afrika'da sel sularına kapılan iş insanı Gabriel Batista’dan gelen haber, bölgedeki gizemli kayıpların perdesini araladı. Arama çalışmaları sırasında etkisiz hale getirilen dev timsahın midesinden çıkanlar, sadece Batista'nın akıbetini belirlemekle kalmadı; polisi geçmişe dönük korkunç bir soruşturmanın eşiğine getirdi.

Güney Afrika’nın kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar, trajik bir doğa olayını ve beraberindeki gizemi gün yüzüne çıkardı. Sel felaketinde kaybolan 59 yaşındaki iş insanı Gabriel Batista’yı arama faaliyetleri, Komati Nehri'nde yoğunlaştı.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA KORKUNÇ KEŞİF

Mpumalanga eyaletinde yürütülen operasyonda, nehirde hareketsiz halde duran yaklaşık 4,5 metre uzunluğunda ve 500 kilogram ağırlığındaki bir timsah tespit edildi. Batista’ya saldırdığından şüphelenilen sürüngen, ekiplerce etkisiz hale getirildi. Yapılan incelemede timsahın midesinde insan kalıntılarına rastlandı.

TİMSAHIN MİDESİNDEN ÇIKAN "ESKİ" İZLER

Ancak incelemeyi derinleştiren ekipler, beklemedik bir bulguyla karşılaştı. Dev timsahın midesinden insan kalıntılarının yanı sıra tam 6 adet terlik çıktı. Bu durum, olayın sadece son sel felaketiyle sınırlı olmadığını ortaya koydu.

KAYIP DOSYALARI YENİDEN AÇILIYOR

Güney Afrika polisi, Batista’nın aracının sel sularıyla kaplı bir köprüde boş bulunmasının ardından başlattığı soruşturmayı genişletti. Yetkililer, mideden çıkan terliklerin bölgedeki daha önceki faili meçhul kayıp vakalarıyla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Elde edilen bulgular, nehirdeki diğer trajedilerin aydınlatılması için kritik birer kanıt olarak incelemeye alındı.