4,5 milyar dolarlık servetin sahibiydi! Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Mango'nun kurucusu Isak Andic'ın oğlu gözaltında
Mango'nun kurucusu Isak Andic'in oğlu, babasının ölümüyle ilgili olarak gözaltına alındı.
Moda sektörünün en önemli isimlerinden biri olan Mango'nun kurucusunun hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturma yeni bir boyut kazandı. 43 yaşındaki Jonathan Andic, babasının ölümüyle ilgili olarak yürütülen adli süreç kapsamında Katalan polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
KAZA DENİLMİŞTİ DOSYA YENİDEN AÇILDI
71 yaşındaki milyarder iş insanı Isak Andic, Aralık 2024'te oğlu Jonathan ile birlikte Barselona yakınlarında yer alan Montserrat dağlarında yürüyüşe çıkmıştı. Isak Andic, bu yürüyüş esnasında bir uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.
Olayın ardından yürüyüş sırasında ikilinin orada yalnız olup olmadıkları ya da yanlarında başka aile üyelerinin bulunup bulunmadığı konusu medyada çelişkili iddialarla yer buldu.
La Vanguardia gazetesinin haberine göre, Katalonya'daki müfettişler 2025 yılının başlarında yaptıkları incelemelerde herhangi bir suç unsuruna dair kanıta ulaşamadıkları gerekçesiyle davayı kapatmıştı. Ancak yetkililer, aynı yılın sonlarında Jonathan Andic'in ifadesinde tutarsızlıklar olduğunu iddia ederek dosyayı yeniden açma kararı aldı.
EVİNDEN ALINDI HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Daha önce yaptığı açıklamalarda babasının ölümünden sorumlu olmadığını savunan Jonathan Andic, Salı günü yerel saatle 11:00'den kısa bir süre sonra ikamet ettiği evinden alınarak polis merkezine götürüldü.
Yaşanan bu gelişme üzerine bir aile sözcüsü Reuters'e açıklamada bulundu. Sözcü, Jonathan'ın sorgulandığını doğrularken aile üyelerinin onun masumiyetinden tamamen emin olduğunu vurguladı.
2005 yılında Mango bünyesine katılan Jonathan Andic, ilerleyen süreçte şirketin Mango Man ürün serisinin yönetimini üstlenmiş, babasının trajik ölümünün ardından ise yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevine getirilmişti.
Türkiye doğumlu olan Isak Andic, küresel moda markasını 1984 yılında Barselona'da kardeşi Nahman'ın yardımıyla kurmuştu. Kurulan bu dev hazır giyim zinciri, günümüzde 120 ülkede yaklaşık 3.000 şube ile faaliyet göstermeye devam ediyor.
Forbes'un tahminlerine göre, ünlü iş adamının hayatını kaybettiği dönemdeki net serveti 4,5 milyar dolar (3,6 milyar sterlin) civarındaydı.
Isak Andic'in vefatının ardından Mango CEO'su Toni Ruiz bir açıklama yapmış ve bu ölümün "büyük bir boşluk bırakacağını" söylemişti. Ruiz konuşmasında, "Hepimiz bir şekilde onun mirası ve başarılarının tanıklığıyız" diye eklemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Isak'a verebileceğimiz en iyi saygı duruşu olan ve yerine getireceğimiz şey, Mango'nun Isak'ın arzuladığı ve gurur duyacağı bir proje olarak devam etmesini sağlamaktır."