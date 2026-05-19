4,5 milyar dolarlık servetin sahibiydi! Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Mango'nun kurucusu Isak Andic'ın oğlu gözaltında

Isak Andic'in vefatının ardından Mango CEO'su Toni Ruiz bir açıklama yapmış ve bu ölümün "büyük bir boşluk bırakacağını" söylemişti. Ruiz konuşmasında, "Hepimiz bir şekilde onun mirası ve başarılarının tanıklığıyız" diye eklemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Isak'a verebileceğimiz en iyi saygı duruşu olan ve yerine getireceğimiz şey, Mango'nun Isak'ın arzuladığı ve gurur duyacağı bir proje olarak devam etmesini sağlamaktır."