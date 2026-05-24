45 yaşındaki ünlü oyuncunun sır ölümünde korkunç şüphe

Pazartesi gününden beri kendisinden haber alınamayan ve her yerde kayıp olarak aranan ünlü aktörün cansız bedeni, Kanada'nın British Columbia eyaletinde bulundu.

Günlerdir süren yoğun arama kurtarma çalışmalarının ardından ulaşılan bu acı haber, sanat dünyasında büyük bir şok ve üzüntü yarattı.

Cinayet Masası Dedektifleri Devreye Girdi

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Kanada polisinden şok edici bir açıklama geldi. Bölge emniyet yetkilileri ve cinayet masası dedektifleri, ünlü oyuncunun ölümünün sıradan bir kaza veya doğal ölüm olmadığını, olayın net bir cinayet vakası olarak değerlendirildiğini bildirdi.

McLean’in ölümünün arkasındaki sır perdesini aralamak için geniş çaplı ve çok yönlü bir soruşturma başlatılırken, ünlü aktörün kesin ölüm nedeni ve nasıl hayata gözlerini yumduğu, Adli Tıp Kurumu tarafından gerçekleştirilecek detaylı otopsi raporunun ardından netlik kazanacak.