5 büyüklüğünde deprem: 23 kişi yaralandı
İran'ın doğusunda 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Rezevi Horasan eyaletine bağlı Roşthar ilçesi merkezli depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
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İran Ulusal Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem sabah saatlerinde kaydedildi. Sarsıntı, çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi.
Rezevi Horasan Kriz Yönetimi Merkezi tarafından yapılan bilgilendirmede, bazı köylerde küçük çaplı hasar oluştuğu, 23 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.