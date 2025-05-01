5 büyüklüğünde deprem: 23 kişi yaralandı

İran Ulusal Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem sabah saatlerinde kaydedildi. Sarsıntı, çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi.

Rezevi Horasan Kriz Yönetimi Merkezi tarafından yapılan bilgilendirmede, bazı köylerde küçük çaplı hasar oluştuğu, 23 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.