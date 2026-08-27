5.0 büyüklüğünde deprem! Set gölünün taşma riski nedeniyle alarm verildi

Çin'in Nepal sınırında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, bölgedeki bir set gölünün taşma riski nedeniyle 5. seviye sel alarmı devreye alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
5.0 büyüklüğünde deprem! Set gölünün taşma riski nedeniyle alarm verildi
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Çin'in Nepal sınırında hareketli günler yaşanıyor; bölgede peş peşe doğal afetler meydana geliyor. Önceki gün toprak kaymasının yaşandığı Tibet Özerk Bölgesi'nde 5.0 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi'nin (GFZ) açıklamasına göre deprem, Tibet'in kuzeyinde ve 10 kilometre derinlikte meydana geldi.

SET GÖLÜNDE TAŞMA RİSKİ

Çin devlet haber ajansı Xinhua, Tibet'te bir set gölünün taşma riski taşıması nedeniyle 5. seviye sel alarmının devreye alındığını duyurdu. Xinhua'nın haberine göre Çin Su Kaynakları Bakanlığı, yerel yetkililere set gölünü ve bölgedeki yağışları yakından izleme talimatı verdi. Öte yandan Çin Deprem Ağları Merkezi, önceki gün Tibet'in Nagqu bölgesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandığını bildirmişti.

NEPAL'DE ŞU ANA KADAR 389 ÖLÜM DOĞRULANDI

Tibet sınırındaki Nepal'de önceki gün Himalayalar'da kopan bir buzulun tetiklediği taşkının Bhotekoshi Nehri'ne ulaşmasıyla büyük bir sel felaketi yaşanmıştı. Nepal Polisi, selde şu ana kadar 389 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu ise toplamda 910 kişinin halen kayıp durumda olduğunu duyurmuştu.

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