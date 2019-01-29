ABD yönetimi Venezuela'ya ve Maduro'yu destekleyen ülkelere aba altından sopa gösterdi. Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın Beyaz Saray'da toplantı yaptı, elindeki not defterinde "Venezuela'nın komşusu Kolombiya'ya 5000 ABD askeri" notu yazıyordu. Bolton'un arkasındaki haritada ise Maduro'ya destek haritası vardı. Haritada soğuk savaş dönemini hatırlatan "mavi ve kırmızı güçler" ayrımı yapıldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, kameraların karşısına geçti. İkili, Venezuela'ya karşı uygulayacakları ekonomik yaptırımlarını açıkladı.



John Bolton'un göstere göstere verdiği mesaj toplantıya damgasını vurdu. Bolton'ın elinde basın mensuplarının göreceği şekilde tuttuğu sarı not defterinde "5 bin asker Kolombiya'ya" yazıyordu.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen hafta 80'lerde Güney Amerika'daki kontregerilla faaliyetlerini yöneten ve büyüten Elliott Abrams'ın da kendileriyle birlikte çalışacağını söylemişti. Trump da cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham ile Venezuela'ya askeri müdahale seçeneğini konuşmuştu.



Bolton ve Mnuchin'in basın toplantısında dikkat çeken bir diğer ayrıntı da Maduro'yu ve ABD'nin adamı Guaido'yu destekleyen ülkeleri gösteren haritaydı.



Dünyadaki ülkeleri mavi ve kırmızı diye ayırmak iyi bilinen bir Soğuk Savaş geleneği. Soğuk Savaş sırasında Atlantik cephesi haritalarında NATO kuvvetlerini mavi, Varşova Paktı ülkelerini ise kırmızı olarak haritalandırıyordu.



Beyaz Saray'daki basın toplantısında da Soğuk Savaş günlerini hatırlatan mavi ve kırmızı güçlerin gösterildiği harita dikkatleri çekti. Bu haritada Türkiye Rusya ve Çin'in olduğu kırmızı ülkeler gurunda gösterildi. Amerika ve Maduro karşıtı ülkeler ise mavi renkle gösterildi.



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Birlişmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada "Bütün ülkelerin taraf tutma zamanı geldi. Ya özgürlüğü seçen güçlerin yanında olursunuz, ya da Maduro ve kargaşasını seçersiniz" demişti.





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