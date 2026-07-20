5.2 büyüklüğünde deprem! Sabah saatlerinde beşik gibi sallandı

İran'dan son dakika deprem haberi geldi. Edinilen bilgilere göre, İran'ın Kermanshah kentinde 5.2 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldiği bildirildi. Bölgede yaşanan sarsıntı halk arasında endişeye neden oldu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
5.2 büyüklüğünde deprem! Sabah saatlerinde beşik gibi sallandı
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Depreme ilişkin paylaşılan ilk bilgilere göre sarsıntı, sabah saat 06.48'de kaydedildi. Yerin yaklaşık 93 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlenen deprem, geniş bir alanda hissedildi.

RESMİ MAKAMLARDAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Kermanshah kentinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak resmi makamlardan henüz can kaybı, yaralanma veya hasar durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgedeki gelişmeler ve sarsıntının detayları yakından takip ediliyor.

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