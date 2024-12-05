5,6 büyüklüğünde deprem oldu! Depremle ilgili açıklama geldi

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin detayları duyurulurken can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
5,6 büyüklüğünde deprem oldu! Depremle ilgili açıklama geldi
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İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletinde sabah saatlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin açıklama Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapıldı.

Açıklamada, merkez üssü Huzistan eyaletine bağlı Heftgel kenti olan depremin büyüklüğünün 5,6 olduğu belirtildi. Depremin yerel saatle 07.32'de meydana geldiği ifade edildi.

Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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