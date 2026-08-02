5.6 büyüklüğünde şiddetli deprem! USGS depremin detaylarını açıkladı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından paylaşılan verilere göre deprem, Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'ndaki Gisborne bölgesinde yer alan Hicks Körfezi'nin 14 kilometre güneyinde gerçekleşti.

Meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin, yerin yaklaşık 52,8 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi. Sarsıntının ardından bölgede şu an için can veya mal kaybı yaşanmadığı aktarıldı.