5.6 büyüklüğünde şiddetli deprem! USGS depremin detaylarını açıkladı
Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası açıklarında 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı. Sarsıntı sonrasında henüz herhangi bir can ve mal kaybı bildirilmedi.
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından paylaşılan verilere göre deprem, Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'ndaki Gisborne bölgesinde yer alan Hicks Körfezi'nin 14 kilometre güneyinde gerçekleşti.
Meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin, yerin yaklaşık 52,8 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi. Sarsıntının ardından bölgede şu an için can veya mal kaybı yaşanmadığı aktarıldı.