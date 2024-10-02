5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filipinler'in Panganiban bölgesi açıklarında 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Depremin merkez üssünün kıyıya 69 kilometre uzaklıkta olduğu açıklandı. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleşen bu depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Ayrıca, deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.

Tonga’da 6.6 Büyüklüğünde Deprem

Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga Krallığı açıklarında da 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Neiafu kentinin 154 kilometre güneydoğusunda olduğunu belirtti. Yine yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleşen bu depremde de herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı ve tsunami uyarısı yapılmadı.

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