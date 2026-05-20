5.9'luk deprem sonrası ilk resmi bilgiler geldi

Japonya’nın güneybatısında yer alan Kagoşima eyaleti açıklarında korkutan bir sarsıntı kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ve Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) verilerine göre, bölgede 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Japonya'nın Kagoşima eyaletine bağlı Wadomari bölgesinin 8 kilometre doğusunun açıkları olduğunu duyurdu.

Yerin yaklaşık 42 kilometre altında (Japonya Meteoroloji Ajansı'na göre yaklaşık 50 km) sığ bir derinlikte gerçekleşen 5.9 büyüklüğündeki deprem, başta Wadomari, Yoron ve China kasabaları olmak üzere Amami Adaları genelinde ve Okinawa ana adasında güçlü şekilde hissedildi. Japon sismik yoğunluk ölçeğine (Şindo) göre "Sert 5" seviyesinde hissedilen deprem, ayakta durmayı zorlaştıracak bir sarsıntıya yol açtı.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE CAN VEYA MAL KAYBI YOK

Depremin hemen ardından yerel yetkililer ve polis ekipleri bölgede hızlı bir saha taraması gerçekleştirdi. İlk belirlemelere göre, Kagoşima ve çevre adalarda herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da ciddi mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Kıyı şeridine yakın bir noktada sığ derinlikte gerçekleşmesine rağmen, sarsıntı sonrasında yetkililer tarafından herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadı. Uzmanlar, bölgede önümüzdeki birkaç gün boyunca artçı sarsıntıların sürebileceği konusunda yerel halkı tedbirli olmaya çağırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

