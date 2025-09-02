6 büyüklüğünde deprem: Can kaybı 1411’e çıktı

Afganistan Geçici Hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, can kaybının 1411’e, yaralı sayısının ise 3 bin 124’e ulaştığını duyurdu.

Depremde 5 binden fazla ev tamamen yıkılırken, Afgan Kızılayı üç farklı vilayette 8 bini aşkın evin hasar gördüğünü açıkladı. Yetkililer, yaralı tahliyelerinin sürdüğünü, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti. Ayrıca, toprak kaymaları nedeniyle kapanan yolların yeniden açılması için çalışmalar yürütülüyor.

Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Bölgeye sevk edilen ekiplerin, yüzlerce kişinin enkaz altında mahsur kaldığı köylerde arama kurtarma faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. Dağlık arazi ve kötü hava koşulları nedeniyle bazı bölgelere ulaşımda güçlük yaşanıyor. Enkazdan çıkarılan yaralılar helikopterlerle hastanelere sevk ediliyor.

Uluslararası Yardım Çağrısı

Afganistan yönetiminin yardım çağrısı üzerine, Hindistan, İsviçre, Çin ve İngiltere’nin de aralarında bulunduğu ülkeler deprem bölgesine destek göndereceklerini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), evlerini kaybeden aileler için içinde hijyen malzemeleri, battaniye, sıcak giysi ve mutfak gereçlerinin bulunduğu 2 bin yardım kitini bölgeye ulaştırdığını duyurdu.

Depremin Ayrıntıları

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin Afganistan’ın Pakistan sınırına yakın Celalabad’ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi. Yerel yetkililer, bu sarsıntının ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), depremden ilk etapta 12 bin kişinin doğrudan etkilendiğini açıkladı.